Ile kroków należy zrobić każdego dnia, by mieć zdrowe serce? Zmieniono dotychczasowe wytyczne

Jeśli chcesz być zdrowym i nie mieć problemów z sercem, to każdego dnia powinieneś zrobić 7 tys. kroków – bez względu na to, w jakim tempie je pokonasz. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy po przebadaniu za pomocą akcelerometrów ponad 2 tys. kobiet i mężczyzn w średnim wieku około 45 lat.

Najnowsze wyniki badań na ten temat (które prowadzono przez 13 lat pomiędzy 2005 a 2018 rokiem) przedstawiono na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „JAMA Open Network”.

Okazuje się, że wcześniejsze zlecenia w tej kwestii nie były wystarczająco precyzyjne, a najlepsze rezultaty można osiągnąć przy mniejszym wysiłku niż dotąd uznawano.

7 tys. kroków dla zdrowego serca – tyle ruchu potrzebujemy w ciągu dnia

Jeśli przyjmiemy, że krok pań o przeciętnym wzroście ma około 60 cm, a panów około 75 cm, to zgodnie z aktualnymi zaleceniami naukowców kobiety codziennie powinny przejść 4,2 km, a mężczyźni – 5,25 km. Taki dystans odpowiada 7 tys. kroków, które zdaniem badaczy z USA należy wykonać każdego dnia.

W ten sposób osoby w średnim wieku mogą obniżyć ryzyko zgonu z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych (tj. zawał lub udar) nawet o 50-70 proc. w porównaniu z ludźmi, którzy są bierni i prowadzą siedzący tryb życia lub pokonują mniejsze odległości piechotą.

Wbrew pozorom nie ma znaczenia, z jaką intensywnością będziemy się ruszać. Najlepsze efekty zdaniem badaczy zaobserwowano u najmniej aktywnych osób, które dzięki zwiększeniu liczby kroków do 7 tys. dziennie w największym stopniu wpłynęły na poprawę ogólnej kondycji organizmu.

