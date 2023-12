Siedemdziesięciolatka urodziła bliźnięta. O macierzyństwie w późnym wieku

Safina Namukwaya zapisała się w dziejach medycyny jako najstarsza matka w Afryce. Siedemdziesięciolatka powitała na świecie bliźnięta. Wyjątkowe narodziny miały miejsce w Women's Hospital International and Fertility Center (WHI&FC). „Oddajemy hołd tej odważnej mamie i [...] zapraszamy do wspólnego świętowania. Jej historia to [...] opowieść o sile i odporności ludzkiego ducha” – czytamy w komunikacie placówki.

Siedemdziesięciolatka wychowuje już trzyletnią córeczkę. Marzyła jednak o tym, by mieć więcej dzieci. Poddała się procedurze in vitro. Komórka jajowa anonimowej dawczyni została zapłodniona przez nasienie pobrane od męża Safiny. Następnie zarodek wprowadzono do jamy macicy kobiety. Zabieg zakończył się sukcesem i seniorka urodziła dwoje zdrowych dzieci drogą cesarskiego cięcia Niezwykłe narodziny bliźniąt i trudna droga do macierzyństwa Maluchy przyszły na świat 29 listopada 2023 roku. Urodziły się w 31 tygodniu ciąży. Obecnie przebywają w inkubatorach. Jak informują lekarze z Women's Hospital International and Fertility Center (WHI&FC) ich stan jest stabilny. Safina również czuje się dobrze. „Mam 70 lat. Większość ludzi postrzega mnie jako kobietę słabą, niedołężną i niezdolną do zajścia w ciążę. Uważa, że nie jestem w stanie sprawować opieki nad dzieckiem, a tu zdarzył się cud z bliźniakami” – przyznała świeżo upieczona mama w jednym z wywiadów. Jej droga do macierzyństwa nie należała do łatwych. Przez ponad 40 lat starała się zajść w ciążę. Bezskutecznie. Była napiętnowana i wyśmiewana z powodu bezdzietności. „Wiele osób osądzało mnie i wyzywało. Zdecydowałam się jednak zostawić wszystko w rękach Wszechmogącego Boga, który w końcu wysłuchał moich modlitw” – stwierdziła. Safina urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 67 lat – córeczkę Sarah. Teraz dziewczynka doczekała się siostry i brata. Druga ciąża była dla kobiety dużym wyzwaniem, nie tylko ze względów biologicznych, ale również psychologicznych. Seniorka nie mogła liczyć na wsparcie swojego męża. Mężczyzna nie odwiedził jej również po porodzie. Lekarze z Women's Hospital International and Fertility Center (WHI&FC), twierdzą, że przyjście na świat bliźniąt stanowi fenomen medyczny. „To historyczne wydarzenie [...] W naszej [ugandyjskiej – przyp. red.] kulturze, ból związany z bezdzietnością zawsze jest bardzo głęboko i mocno przeżywany. Sukces Safiny staje się światełkiem nadziei dla innych kobiet starających się o potomstwo” – zaznaczają specjaliści z WHI&FC. Macierzyństwo w dojrzałym wieku Przypadek Safiny Namukwaya szokuje, ale siedemdziesięciolatka nie jest pierwszą kobietą, która zdecydowała się na macierzyństwo w bardzo dojrzałym wieku. Za najstarszą matkę na świecie uchodzi Erramatti Mangayamma z Indii, która urodziła bliźnięta, mając 74 lata. Dzieci zostały poczęte dzięki metodzie in vitro. Kilka lat temu w Polsce zrobiło się głośno o Barbarze Sienkiewicz, aktorce znanej między innymi z ról w „Klanie”, „M jak miłość”, „Ranczo” czy „Na dobre i na złe”. Największą popularność przyniosło jej jednak późne macierzyństwo – aktorka powitała na świecie bliźnięta w wieku niespełna 60 lat. Media okrzyknęły ją najstarszą matką w Polsce. Czytaj też:

Późne macierzyństwo jest związane z dłuższym życiem – najnowsze badaniaCzytaj też:

Nastolatka urodziła w klasie. Nauczyciel w trakcie egzaminu nagle usłyszał płacz dziecka