Jak COVID-19 zmienia strukturę mózgu? Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia

„Widziałam, z jakimi zaburzeniami zmagają się pacjenci, ale nie potrafiłam znaleźć ich przyczyny. Tradycyjna diagnostyka nie dawała mi żadnych odpowiedzi. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie innych technologii badawczych, które pozwolą zrozumieć, co dzieje się w mózgu osoby z COVID-19” – podkreśla Ida Blystad, neuroradiolog na Oddziale Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Linköping.

COVID-19 a układ nerwowy

Specjaliści z Linköping University zbadali mózgi pacjentów zakażonych koronawirusem przy użyciu nowoczesnego rezonansu dyfuzyjnego. To niezwykle czułe narzędzie, dzięki któremu można zidentyfikować nawet bardzo subtelne zmiany w funkcjonowaniu mózgu i organizacji aksonów nerwowych. Klasyczny rezonans nie byłby w stanie ich wykryć.

W badaniu wzięło udział 16 mężczyzn hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 (pacjenci doświadczali objawów infekcji po siedmiu miesiącach od powrotnego zakażenia). Grupę kontrolną stanowiły osoby zdrowe bez symptomów wskazujących na zakażenie koronawirusem.

Okazało się, że koronawirus dokonuje wyraźnych zmian w strukturze istoty białej w mózgu. To wyjaśnia, dlaczego osoby zakażone mają problemy z funkcjonowaniem poznawczym. Na razie – jak zaznaczają specjaliści – jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać daleko idące wnioski w tej kwestii. Naukowcy z Linköping University chcą przeprowadzić kolejne badania, by sprawdzić, jak zidentyfikowane zmiany wpływają na aktywność mózgu i czy mają charakter długoterminowy.

Long COVID I jego wpływ na organizm

Long COVID, czyli objawy zakażenia SARS COV-2 utrzymujące się mimo nieobecności wirusa w organizmie, to coraz powszechniejsze zjawisko, które rzutuje na funkcjonowanie człowieka na wielu różnych płaszczyznach. W niedawnej rozmowie z WPROST doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych zauważył, że long COVID prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego. Uszkadza serce, płuca, jajniki, jądra, nerki itp. Zwiększa też ryzyko wystąpienia nietypowych chorób autoimmunologicznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że koronawirus nadal pozostaje groźny, a zakażeń z dnia na dzień przybywa – aktualnie COVID-19 szaleje w całej Polsce.

