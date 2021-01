Wyrażanie emocji jest niezwykle ważne. Jak robić to właściwie?

Jak wykazali naukowcy z University of Illinois, sposób przetwarzania i wyrażania emocji może zmniejszyć lub zwiększyć niepokój. Ci, którzy tłumią swoje uczucia lub unikają ich wyrażania, odczuwają większy lęk społeczny. Inne badania wykazały, że tłumienie emocji zwiększa stres i prowadzi do innych chorób fizycznych, takich jak nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe. Skoro wiemy już, jak ważne jest wyrażanie emocji, przyjrzyjmy się właściwym sposobom wyrażania siebie.

Jak w pozytywny sposób wyrażać swoje emocje?

Szczera rozmowa

Najpopularniejszym sposobem na pozytywne wyrażanie emocji jest po prostu szczera rozmowa. Bycie wysłuchanym niesie w sobie uzdrowienie: niezależnie od tego, czy rozmawiasz z przyjacielem, krewnym czy terapeutą. Omawianie swoich uczuć w towarzystwie drugiej osoby może pomóc ci spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Kiedy doświadczasz intensywnych lub negatywnych emocji, mówienie o nich często je osłabia i przynosi spokój. Czasem po prostu uświadamia, co właściwie czujesz. Dlatego – rozmawiajmy! Jeśli nie masz osoby, której możesz zaufać, rozważ rozmowę z terapeutą.

Pisanie dziennika

Według University of Rochester Medical Center, pisanie dziennika może zmniejszyć stres i pomóc radzić sobie z lękiem. Pamiętnik daje prywatny sposób wyrażania emocji i umożliwia pokazanie swoich szczerych myśli. Możesz zapisać, jak się czujesz i co mogło wywołać niepokój, aby lepiej zrozumieć czynniki stresogenne i opracować plan pozytywnego radzenia sobie z nimi. Naukowcy radzą, aby robić zapiski każdego dnia. Nie trzeba pilnować, by było to poprawne – ważne, żeby było szczere.

Wyrażanie siebie przez sztukę

Znani artyści przez wieki szukali ujścia swoich emocji w sztuce, jaką tworzyli: obrazach, twórczości literackiej, muzyce. Każda forma artystycznej ekspresji pozwala pokazać swoje prawdziwe ja, niejako ukryte za symbolami, którymi się posługujemy. Stąd sztuka jest tak ciekawa: zastanawia, co osoba tworząca ją musiała przeżywać lub co chciała przekazać. Również sam możesz tworzyć własną sztukę: malować, rysować, komponować, pisać. Nawet jeśli robisz to „do szuflady”, może mieć dla ciebie uzdrawiającą moc. Dlatego warto pozwolić sobie na kreatywne działania i słuchać swojego wnętrza – bez obaw o to, co pomyślą inni.

