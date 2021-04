Zastój pokarmu może prowadzić do zapalenia piersi. Ale nie musi

Zastój pokarmu to jeden z najczęstszych problemów laktacyjnych. Powstaje, gdy dziecko jest nieprawidłowo przystawiane do piersi, za mało ssie albo gdy organizm produkuje dużo mleka, którego niemowlę nie ściąga. W takiej sytuacji trzeba działać szybko, by nie dopuścić do rozwoju stanu zapalnego.

Czym jest zastój pokarmu?

Zastój pokarmu pojawia się, gdy pierś staje się twarda, obrzęknięta, zaczerwieniona, a mleko nie chce z niej wypływać. Mama przystawia głodne dziecko do piersi i mimo że czuje, że pokarm jest, mleko nie leci. To powoduje stres – niemowlę płacze, a mama nie jest w stanie go nakarmić.

Przyczyny zatoru mlecznego

Zastój pokarmu powstaje z wielu przyczyn. Czasem wystarczy, by mama przespała noc i ominęła karmienie, a piersi stają się ciężkie i obrzmiałe. Szczególnie często dochodzi do takich sytuacji w pierwszych trzech miesiącach karmienia piersią, gdy laktacja dopiero się stabilizuje.

Zatory mleczne powstają także na skutek nieprawidłowego przystawiania dziecka do piersi, gdy niemowlę za płytko ssie albo gdy kobieta ciągle karmi je w tej samej pozycji.

Do innych przyczyn należą:

zbyt rzadkie karmienie dziecka

dokarmianie mieszanką mleczną

preferowanie karmienia z jednej piersi na niekorzyść drugiej

dawanie dziecku smoczka uspokajacza zamiast przystawienia go do piersi

uraz piersi (np. kopnięcie)

noszenie zbyt ciasnej bielizny

zmęczenie

gwałtowne odstawienie niemowlęcia od piersi

Objawy zastoju

Gdy powstaje zator, szybko można to zauważyć. Pierś staje się obrzęknięta, czerwona, twarda. Czasem mamy odnoszą wrażenie, że staje się twarda jak kamień. Niekiedy na brodawce można zauważyć białe punkty – są to zatkane kanaliki mleczne.

Pierś, w której dochodzi do małego stanu zapalnego może być też obrzęknięta, ciepła i czerwona. Czasem kobieta ma podniesioną temperaturę, nawet do 38 stopni Celsjusza. To oznacza, że rozwija się już stan zapalny.

Niekiedy karmienie może sprawiać ból. Nie wolno jednak z niego rezygnować, gdyż nieprzystawienie dziecka do piersi spowoduje nawarstwienie się stanu zapalnego, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do powstania ropnia.

Co robić, gdy mleko nie leci?

W takiej sytuacji warto jest rozgrzać pierś, co ułatwi wypływ mleka. Można przyłożyć do niej ciepłą pieluszkę tetrową (rozgrzaną żelazkiem albo po prostu namoczoną w ciepłej wodzie) i chwilę pomasować pierś. Warto wtedy się rozluźnić i nie stresować, bo to tylko pogorszy sytuację. Rozmasowaną pierś podać dziecku.

Po karmieniu z kolei dobrze jest przyłożyć chłodny okład, który zmniejszy produkcję mleka i zapobiegnie kolejnemu zastojowi pokarmu. Jeśli pomimo karmienia mama czuje, że pierś jest pełna i obrzmiała, może przy kolejnym karmieniu podać ją dziecku ponownie. Warto także zastosować okłady z liści kapusty, które działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. Najczęściej takie działania pomagają zwalczyć zastój pokarmu.

Wskazówki krok po kroku

Weź ciepły prysznic, kierując strumień wody na pierś Bardzo delikatnie ją pomasuj, jednak nie uciskaj Przystaw dziecko do piersi. Możesz karmić je w pozycji tzw. na wilczycę, czyli połóż się na brzuchu i pochyl nad dzieckiem, by pierś nad nim zwisała. To pomoże ją opróżnić Po karmieniu przyłóż chłodny okład, a następnie liście kapusty Jeśli zastój jest duży, możesz dwa razy pod rząd karmić dziecko z bolącej piersi Gdy pojawia się ból lub gorączka, weź środek przeciwbólowy, ibuprofen lub paracetamol

Jeśli po dwóch dniach nie odczuwasz żadnej poprawy, pierś staje się bardziej czerwona, a ty czujesz się, jakbyś miała infekcję, wybierz się na konsultację z położną laktacyjną albo z ginekologiem. Być może trzeba włączyć antybiotyk.

Okłady z kapusty na zator mleczny

Kapusta to stary babciny sposób, który jest skuteczny na zastoje pokarmu. Na czym polega?

Warto kupić główkę kapusty i oderwać pierwsze liście Wyrzucamy je lub wykorzystujemy w inny sposób, a liście z kolejnej warstwy schładzamy w lodówce Gdy już będą zimne, rozgniatamy je widelcem aż puszczą sok Taką papkę przykładamy do piersi po karmieniu

Ważne jednak, by nie stosować okładów zbyt długo, ponieważ mogą zmniejszyć laktację.

