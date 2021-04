Zapalenie piersi w czasie laktacji: przyczyny i leczenie

Zapalenie piersi to poważny stan, który nieleczony może doprowadzić do rozwoju ropnia piersi. Pojawia się, gdy karmienie piersią jest nieefektywne, a niemowlę nie opróżnia całkowicie piersi.

W takiej sytuacji dochodzi do zastojów pokarmu, zatorów mlecznych, zatkania kanalików. Piersi stają się obrzmiałe, bolą, mogą być zaczerwienione. Kobieta czuje się, jakby miała infekcje, może mieć gorączkę, ból mięśni.

Przyczyny zapalenia piersi

Zapalenie piersi to zapalenie tkanek, które objawia się bólem, gorączką i tkliwością. Najczęściej dochodzi do niego w pierwszych tygodniach po porodzie, gdy laktacja jeszcze nie jest ustabilizowana, a piersi produkują dużą ilość mleka. Jeśli w tym okresie mama nie przystawia niemowlęcia często do piersi albo robi to w nieprawidłowy sposób, może rozwinąć się stan zapalny.

Zapalenie piersi może pojawić się także z powodu:

złej pozycji do karmienia

zbyt płytkiego przystawiania niemowlęcia do piersi, przez co nie są one efektywnie opróżniane

robienia zbyt długich przerw w czasie karmienia (czasem wystarczy pełne przespanie jednej nocy i pominięcie nocnego karmienia)

nadmiernej produkcji pokarmu, którego dziecko nie jest w stanie zjeść

ucisku przez nieodpowiednią bieliznę

urazu piersi (np. kopnięcia przez dziecko)

zakażenia gronkowcem złocistym

Objawy zapalenia

Najczęściej pierwszym objawem, pokazującym, że w piersiach dzieje się coś niedobrego, jest zator pokarmu. Pierś (albo obie) staje się twarda i ciężka, a mleko nie chce z niej wypływać. Kobieta ma trudności z nakarmieniem dziecka, czuje ból przy przystawianiu go do piersi. Brodawka i jej okolice mogą być zaczerwienione, a sama pierś bolesna i tkliwa.

Mama powinna wtedy często karmić z chorej piersi, rozluźniać i ocieplać ją przed karmieniem, a schładzać po (stosować zimne okłady albo robić okłady z kapusty). Najczęściej takie działania wystarczają, by pozbyć się zastoju pokarmu. Warto też zmienić pozycję do karmienia i częściej karmić spod pachy, co pozwoli skuteczniej opróżnić pierś.

Jeśli tego nie zrobi, może dojść do stanu zapalnego. Pojawia się wtedy ból, gorączka, infekcji może towarzyszyć także ból mięśni, ból głowy jak przy grypie. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza, który przepisze antybiotyk bezpieczny przy karmieniu. W czasie zapalenia piersi nie wolno rezygnować z karmienia, mimo złego samopoczucia trzeba częściej przystawiać malucha do piersi, by nie pogorszyć sytuacji.

Wiele mam obawia się, czy może karmić dziecko z gorączką. Może, a nawet powinno, ponieważ wtedy przekazuje niemowlęciu swoje przeciwciała, które jej organizm produkuje, by walczyć z infekcją. Jeśli musi zażywać antybiotyk, powinna włączyć probiotyk dla niemowlaka.

Leczenie zapalenia piersi

Leczenie stanu zapalnego wymaga stosowania leków przeciwbólowych, które złagodzą dolegliwości i zmniejszą gorączkę. W czasie karmienia bezpieczny jest paracetamol oraz ibuprofen. Przy zapaleniu piersi warto sięgnąć po ten drugi, który wykazuje działanie przeciwzapalne.

Jeśli stan mamy się pogarsza, może okazać się, że konieczna jest antybiotykoterapia. W przypadku mamy karmiącej jest to jednak ostateczność. W takiej sytuacji lekarz powinien przeprowadzić szeroką diagnostykę i sprawdzić, czy przyczyną nie jest zakażenie gronkowcem złocistym. Jest on odporny na penicylinę, dlatego wymaga specjalnej kuracji. Lekarz może wtedy przepisać amoksycylinę z kwasem klawulonowym albo makrolidy.

Zapalenie a ropień piersi

Stan zapalny może przekształcić się w ropień, co wymaga konsultacji chirurgicznej. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie i przystawianie dziecka do piersi mimo bólu i złego samopoczucia. Ropień w piersi może doprowadzić do pogorszenia stanu matki i spowodować konieczność hospitalizacji.

