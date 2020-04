4 powody bólu sutków i sposoby ich leczenia

Czasami powodem bólu jest zwiększona czułość, która pojawia się wraz z okresem. Innym razem jest to swędzenie, którego nie możesz przerwać. Czasami jest to niewyjaśnione ukłucie, które pojawia się znikąd. Ale niezależnie od tego, czy doświadczyłaś bólu sutków w przeszłości, za każdym razem, gdy doświadczasz go ponownie, może to być dla ciebie trochę przerażające.

Ale faktem jest, że ból sutków jest dość powszechny. 70 procent kobiet na pewnym etapie życia zgłosiło rodzaj bólu piersi znanego lekarzom jako mastalgia. Ale na szczęście większość przypadków tego bólu ma łagodny przebieg. Spośród tych 70 procent kobiet, które doświadczyły bólu piersi, tylko 15 procent wymaga pomocy medycznej.

Mimo to normalne jest uczucie niepokoju, gdy odczuwasz niewielki ból lub tkliwość na lub wokół brodawki sutkowej. Co może powodować ten ból? Za chwilę się dowiesz. Pamiętaj jednak: w razie wątpliwości zawsze najlepiej jest porozmawiać z lekarzem.

Czytaj także:

Pięć sposobów na dobre zdrowie podczas karmienia piersią

Przyczyny bólu sutków

Czytaj także:

Jak osiągnąć orgazm łechtaczkowy? Kilka rad od ginekologa