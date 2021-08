Ta ameba żywi się... ludzkim mózgiem. Zmarł 7-latek zakażony podczas kąpieli w jeziorze

Neglerioza wywoływana występującą w wodach słodkich amebę Naegleria fowleri w 99 proc. przypadków doprowadza do śmierci w ciągu kilku lub kilkunastu dni od infekcji. Podobnie było w przypadku 7-letniego Davida Pruitta z hrabstwa Tehema w Kalifornii.

7-latek zmarł po pływaniu w jeziorze. Zaatakowała go ameba „zjadająca” mózg

Chłopiec doznał ostrego zapalenia mózgu i opon rdzeniowo-mózgowych po tym, jak kąpał się w jednym z okolicznych jezior. Zmarł po tygodniu od przetransportowania go samolotem bezpośrednio z miejsca zdarzenia na oddział intensywnej terapii.

W stanie Kalifornia od 1971 roku odnotowano zaledwie 10 podobnych przypadków. W Polsce Naegleria fowleri zidentyfikowano w przeszłości w jednym z wielkopolskich jezior (do którego w latach 80. przedostały się zanieczyszczenia z elektrowni), ale dotąd nie notowano przypadków negleriozy.

twitter

Co to jest Naegleria fowleri? Co wiemy o amebie żywiącej się tkanką mózgową?

Naegleria fowleri zwana potocznie „amebą zjadającą mózg” rozwija się w słodkowodnych zbiornikach, w których jest wysoka temperatura – najczęściej w jeziorach i stawach, ale może występować nawet w rzekach lub na... basenach, w których woda nie jest chlorowana (choć zdarza się to niezwykle rzadko). W ciągu ostatnich 60 lat na całym świecie zanotowano około 150 przypadków pojawienia się tego pierwotniaka (głównie w USA, Nowej Zelandii i Pakistanie) – lekarzom dotąd udało się uratować życie zaledwie 4 poszkodowanym.

instagram

Wnika przez nos i... zjada mózg

Ameba ta atakuje człowieka najczęściej przez nozdrza, które służą jej do wniknięcia do organizmu i przedostania się bezpośrednio do mózgu. Tkanki tego organu są dla niej doskonałym pożywieniem. Samo wypicie wody, w której znajduje się Naegleria fowleri wcale nie musi doprowadzić do infekcji. Największe ryzyko zakażenia następuje w trakcie długotrwałych upałów – zwłaszcza w przypadku osób z obniżoną odpornością (głównie dzieci, seniorów oraz osób cierpiących na przewlekłe choroby).

Podstawowymi symptomami wywoływanymi przez obecność „ameby zjadającej mózg” są:

drgawki,

ból głowy,

problemy z koncentracją,

zaburzenia orientacji,

a nawet halucynacje.

Zakażenie doprowadza do śmierci pacjenta w ciągu maksymalnie 12 dni od wniknięcia pierwotniaka do organizmu.

Czytaj też:

Co się kryje w wodzie z fontann, jakie choroby może powodować i czemu nie wolno jej pić?Czytaj też:

Jak nieprawidłowy poziom cholesterolu niszczy nasz mózg? Nowe odkrycie