Dawka przypominająca Pfizer Junior dla dzieci od 5 lat. MZ podało daty szczepień

„Liczba zakażeń jest stabilna. To dobry czas, żeby się zaszczepić” – przekazał na twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. W obliczu powrotu do szkół oraz rozpoczynającego się sezonu jesienno-zimowego przypomina o tym także rodzicom w wieku szkolnym. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało już szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat. Kiedy będzie można zapisać swoje dziecko na szczepienie?

Szczepionka przypominająca dla dzieci w wieku 5-11 lat

Już 3 października 2022 r. pojawi się możliwość skorzystania z dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci. W nocy z 2 na 3 października Ministerstwo Zdrowia ma wystawić 475 tys. skierowań dla osób w tej grupie wiekowej. Oznacza to, że będzie można udać się z dzieckiem do najbliższej przychodni i wykonać takie szczepienie. Ilu rodziców zdecyduje się na ten krok? MZ nie udostępniło szacunkowych danych. Lekarze przypominają jednak, by nie zwlekać z przyjęciem szczepionki. Dawka przypominająca może uchronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

O przyjęciu szczepionki przypominają także amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Szczepienie przeciwko COVID-19 zaleca się wszystkim osobom w wieku ≥6 miesięcy w celu zapobiegania tej chorobie. CDC zalecają, aby każda osoba kwalifikująca się do szczepienia przeciwko COVID-19 otrzymała je jak najszybciej – brzmi komunikat CDC z września 2022r.

CDC podkreśla, że szczepienie przeciwko COVID-19 zaleca się wszystkim osobom w wieku ≥5 lat. Aktualnie nie ma żadnej szczepionki przeciwko COVID-19 zarejestrowanej do stosowania u dzieci w wieku <5 lat. Dzieciom w wieku 5–11 lat zaleca się podanie 1 dawki przypominającej monowalentnej szczepionki mRNA. Jeśli podczas jednej wizyty planuje się podać kilka szczepionek, każde wstrzyknięcie należy wykonać w inną okolicę anatomiczną.

Schemat szczepienia dla dzieci 5-11 lat według CDC

Szczepionka mRNA Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

dziecku, które skończyło 4 lata między którąkolwiek dawką szczepienia podstawowego można podać: (1) 2 dawki szczepienia podstawowego z użyciem preparatu Comirnaty zarejestrowanego dla dzieci w wieku 5–11 lat lub (2) 3 dawki preparatu Comirnaty zarejestrowanego dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat; jako dawkę 2. lub 3. można podać preparat zarejestrowany dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat lub w wieku 5–11 lat.

dziecku, które skończyło 11 lat między dawkami szczepienia podstawowego można podać: (1) 1 dawkę szczepienia podstawowego z użyciem preparatu Comirnaty zarejestrowanego dla dzieci w wieku 5–11 lat lub (2) 1 dawkę szczepienia podstawowego z użyciem preparatu Comirnaty zarejestrowanego dla osób w wieku ≥12 lat.

