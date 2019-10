Czy posyłać kaszlące dziecko do przedszkola lub szkoły?

Doktor Paweł Grzesiowski wyjaśnił, kiedy kaszel i katar to powód, aby nie iść do szkoły. Czym jest ostry katar? Co może oznaczać przewlekły katar? – Trzeba zastanowić się czy nie jest za sucho, nie za ciepło, nie za mało świeżego powietrza – powiedział pediatra. Jakie inne objawy powinny zaniepokoić rodziców? Obejrzyj materiał wideo:

Katar i kaszel to powód, żeby nie iść do szkoły?

Jak mówi ekspert, katar nie jest chorobą, a objawem. Jeśli dziecko zmaga się z ostrym katarem, wówczas najprawdopodobniej zwiastuje on rozwijającą się infekcję i powinniśmy zostawić dziecko w domu i obserwować. Doktor podkreślił jednak, że w okresie jesienno-zimowym większość dzieci mieszkających w miastach zmaga się z katarem przewlekłym, wynikającym m.in. z zanieczyszczeń powietrza.

Na pewno należy jednak zostawić dziecko w domu, jeśli wystąpiła gorączka. Podawanie leków na zbicie gorączki i wysyłanie dziecka do placówki jest niebezpieczne nie tylko dla dziecka, ale także dla pozostałych. Wskazaniem do pozostania w domu jest także nagły kaszel, który się nasila. Naszą czujność powinno też wzbudzić ogólne osłabienie dziecka – nie ma ono siły, by wstać z łóżka, nie chce jeść i pić.

Czytaj także:

Czy dziecko z katarem może iść do przedszkola?