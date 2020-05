Przewlekła choroba w dzieciństwie związana z wyższym ryzykiem zaburzeń psychicznych

W badaniu opublikowanym w Development and Psychopathology, dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi wykazywały wyższy wskaźnik chorób psychicznych po 10 latach, a te problemy zdrowotne nadal były związane ze słabym zdrowiem psychicznym w wieku 13 i 15 lat.

Aby przeprowadzić badanie, naukowcy przeanalizowali próbę około 7000 dzieci w celu zbadania występowania zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym lęku lub depresji oraz chorób przewlekłych. Miarę choroby przewlekłej oparto na matkach oceniających zdrowie dziecka w wieku 10 i 13 lat. Ponieważ schorzenia przewlekłe są zdefiniowane jako takie, których nie można wyleczyć, ale które można kontrolować za pomocą leków i innych terapii i mogą wykazywać niewielką aktywność chorobową, miara ta obejmowała dzieci z niewielkimi problemami zdrowotnymi.

Choroby przewlekłe w dzieciństwie a rozwój zaburzeń psychicznych

Naukowcy odkryli, że dzieci z przewlekłymi stanami chorobowymi były około dwa razy bardziej narażone na zaburzenia psychiczne w wieku 10 i 13 lat niż grupa kontrolna (dzieci zgłaszane przez ich matki jako „zdrowe, bez problemów”). W wieku 15 lat dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi były o 60% bardziej narażone na takie zaburzenia.

Dr Ann Marie Brady z Uniwersytetu Queen Mary w Londynie powiedziała: „Mimo że wcześniej występował związek między przewlekłymi stanami chorobowymi a problemami zdrowia psychicznego w dzieciństwie, badanie to stanowi jak dotąd najsilniejszy dowód. Różnica, jaką chroniczne warunki powodują dla zdrowia psychicznego, jest niepokojąca, a pierwszy wpływ można dostrzec jeszcze przed okresem dojrzewania, w późnym dzieciństwie”.

Aby dalej badać ten wzorzec, naukowcy przyjrzeli się części dzieci z przewlekłą chorobą: tych, u których zdiagnozowano astmę. Objawy astmy są zazwyczaj łagodne i dobrze kontrolowane. Niemniej naukowcy odkryli, że dzieci z astmą wykazywały podobny wzór, mając wyższy wskaźnik chorób psychicznych w wieku 10, 13 i 15 lat niż dzieci zdrowe.

W badaniu sprawdzono również, jakie dodatkowe czynniki mogą tłumaczyć związek między stanami przewlekłymi a chorobami psychicznymi. Próbkę pobrano z badania Children of the 90s, które zawiera również informacje od rodziców i dzieci na temat innych zagadnień, w tym funkcjonowania rodziny, przyjaźni, poziomu aktywności dzieci, zastraszania i nieobecności w szkole. Naukowcy przeanalizowali, które z nich mogą przyczynić się do wskaźnika chorób psychicznych wśród dzieci z chorobami przewlekłymi.

Okazało się, że zastraszanie i absencja szkolna związana ze zdrowiem okazały się najważniejszymi dodatkowymi czynnikami dla dzieci z problemami zdrowia psychicznego. Nieobecność w szkole związana ze zdrowiem została zidentyfikowana jako najbardziej spójny czynnik przewidujący problemy ze zdrowiem psychicznym w miarę upływu czasu.

