Stosowanie antybiotyków we wczesnym okresie życia zwiększa ryzyko poważnej choroby zapalnej w późniejszym okresie życia

Badanie, opublikowane w Genome Medicine, dostarcza dalszych dowodów potwierdzających tezę, że stosowanie antybiotyków u dzieci poniżej 1. roku życia zaburza mikroflorę jelitową – biliony pożytecznych mikroorganizmów, które żyją w naszych ciałach i na ich powierzchni – które odgrywają kluczową rolę w zdrowym dojrzewaniu układu odpornościowego i zapobieganiu chorobom, takim jak nieswoiste zapalenia jelit i cukrzyca typu 1.

„To badanie dostarcza eksperymentalnych dowodów wzmacniających pogląd, że związki między ekspozycją na antybiotyki a późniejszym rozwojem choroby u ludzkich dzieci są czymś więcej niż tylko korelacjami, ale w rzeczywistości odgrywają one rolę w przyczynie choroby” – powiedział współautor badania Martin Blaser, dyrektor Rutgers Center for Advanced Biotechnology and Medicine.

Ostrożnie z antybiotykami u maluchów

Aby ustalić, czy zwiększone ryzyko choroby było spowodowane zakłóceniem mikrobiomu przez antybiotyki, naukowcy zbadali skutki narażenia na sól sodową siarczanu dekstranu, substancję chemiczną, o której wiadomo, że uszkadza okrężnicę, zarówno u myszy, które otrzymały antybiotyki, jak i u myszy, którym zaburzoną zawartość drobnoustrojów przeszczepiono do ich jelit w porównaniu z grupą kontrolną.

Odkryli, że myszy, które same otrzymały antybiotyki lub otrzymały mikrobiom zaburzony antybiotykami, miały znacznie gorsze zapalenie okrężnicy, co pokazuje, że ekspozycja na antybiotyki zmieniła mikrobiom, zmieniła odpowiedź immunologiczną w okrężnicy i pogorszyła eksperymentalne zapalenie okrężnicy.

