Starasz się o dziecko? Unikaj tych 10 pokarmów

Nie jest tajemnicą, że istnieje cała lista rzeczy, których należy unikać, gdy jesteś w ciąży. Warto wiedzieć również, co należy wtedy jeść, by dziecko rozwijało się zdrowo, a mama zachowała pełnię sił przez cały okres trwania ciąży.

Ale jeśli nadal jesteś w fazie wkładania do piekarnika gotowych dań przeznaczonych do odgrzewania, jest kilka produktów, których należy unikać od samego początku. Liczne badania wykazały, że niektóre rodzaje żywności mogą faktycznie przyczyniać się do bezpłodności – nie tylko u kobiet, ale także u mężczyzn. W końcu to wysiłek zespołowy. Niezależnie od tego, czy próbujesz mieć dziecko teraz, czy marzysz o słodkiej gromadce w przyszłości, unikaj pokarmów, które mogą utrudnić spełnienie twoich głęboko skrywanych pragnień.

Ale przejdźmy do konkretów. Czego zatem nie powinny jeść potencjalne przyszłe mamy?

Nie wszystko zależy od kobiety

Okazuje się, że również mężczyźni, którzy sposobią się do roli tatusiów, powinni zmienić swoją dietę i wykluczyć z niej kilka produktów. A oto i one:

