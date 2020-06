Stosowanie tych leków przed poczęciem wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ciąży pozamacicznej

Badanie, które zostało opublikowane w Human Reproduction, jednym z wiodących czasopism o medycynie reprodukcyjnej, wykazało, że istnieje ryzyko ciąży pozamacicznej, w której zarodek zaczyna się rozwijać poza macicą, zwykle w jajowodzie, był o 50% wyższy u kobiet, które otrzymały receptę na benzodiazepiny w ciągu 90 dni przed poczęciem.

Ciąża pozamaciczna występuje co roku w jednym do dwóch procent ciąż i stanowi poważny stan zagrożenia zdrowia dla kobiet. Są odpowiedzialne za 6-13% zgonów związanych z ciążą, a zgony z powodu krwotoku są główną przyczyną zgonów związanych z ciążą w pierwszym trymestrze ciąży. Mogą również prowadzić do poważnych komplikacji i niepłodności.

Chociaż infekcje miednicy, stosowanie technologii reprodukcyjnych, wkładki wewnątrzmaciczne, palenie tytoniu i starszy wiek są czynnikami ryzyka ciąży pozamacicznej, około połowy kobiet z ciążą pozamaciczną nie ma znanego czynnika ryzyka.

Benzodiazepiny a ciąża pozamaciczna

Dr Elizabeth Wall-Wieler, doktorantka ze Stanford University School of Medicine (Kalifornia, USA), która prowadziła badania, powiedziała: „Większość badań, które dotyczą stosowania leków takich jak benzodiazepiny w ciąży, koncentruje się na wpływie na dziecko. Jestem zainteresowana wpływem tych leków na zdrowie kobiety i odkryłam, że chociaż stosowanie określonych leków podczas zapłodnienia może wpływać na układ rozrodczy, nie przeprowadzono badań nad stosowaniem leków psychotropowych dotyczących ryzyka ciąży pozamaciczny. Stwierdzono, że stosowanie benzodiazepin w ciąży wiąże się z poronieniem, niekorzystnymi skutkami porodu i rozwojem dziecka”.

Dr Wall-Wieler i jej koledzy przeanalizowali dane z amerykańskich roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla 1 665,446 ciąż u kobiet w wieku od 15 do 44 lat w okresie od 1 listopada 2008 r. do 30 września 2015 r. Spośród nich jeden procent kobiet otrzymał co najmniej dwie recepty na benzodiazepinę przed poczęciem.

W sumie 30 046 (2%) ciąż miało charakter pozamaciczny, a 17 990 (1%) dotyczyło kobiet, które przed poczęciem otrzymywały benzodiazepiny.

Naukowcy podkreślają, że ich odkrycia pokazują tylko, że stosowanie benzodiazepin wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ciąży pozamacicznej, a nie że powoduje to stan.

„W przypadku kobiet cierpiących na określone schorzenia, takie jak lęk lub bezsenność, benzodiazepiny mogą być ważną częścią ich leczenia; jednak wiele nie wiadomo na temat bezpieczeństwa stosowania tych leków u kobiet w ciąży. Badanie to pokazuje, że kobiety stosujące benzodiazepiny po zajściu w ciążę są narażone na większe ryzyko zajścia w ciążę pozamaciczną Podczas określania opcji leczenia kobiety i ich lekarze powinni zrozumieć korzyści i ryzyko związane z opcjami leczenia, a także powinno być dostępnych więcej opcji, które okazały się bezpieczne stosować przed i podczas ciąży” – powiedziała dr Wall-Wieler.

Benzodiazepiny obejmują alprazolam, chlordiazepoksyd, klobazam, klonazepam, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, lorazepam, oksazepam, quazepam, temazepam i triazolam.

