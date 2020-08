Otyłość w ciąży prowadzi do problemów z rozwojem mózgu dziecka? Nowe badania

Prowadzone przez naukowców z NYU Grossman School of Medicine badanie powiązało wysoki wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik otyłości, ze zmianami w dwóch obszarach mózgu, korze przedczołowej i przedniej części wyspy. Regiony te odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji i zachowaniu, a zakłócenia były wcześniej powiązane z zaburzeniami koncentracji / nadpobudliwości (ADHD), autyzmem i przejadaniem się.

Czytaj także:

Pokarmy roślinne bogate w cynk. Dobra wiadomość dla wegan!

Połączenia w mózgu a BMI matki

W swoim nowym badaniu badacze zbadali 197 grup metabolicznie aktywnych komórek nerwowych w mózgu płodu. Korzystając z milionów obliczeń, autorzy badania podzielili grupy na 16 znaczących podgrup na podstawie ponad 19 000 możliwych połączeń między grupami neuronów. Znaleźli tylko dwa obszary mózgu, w których ich wzajemne połączenia były statystycznie silnie powiązane z BMI matki.

Nasze odkrycia potwierdzają, że otyłość matki może odgrywać rolę w rozwoju mózgu płodu, co może wyjaśniać niektóre problemy związane ze zdrowiem poznawczym i metabolicznym obserwowane u dzieci urodzonych przez matki z wyższym BMI - mówi dr Moriah Thomason, profesor nadzwyczajny Barakett w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w NYU Langone Health.

Ponieważ wskaźniki otyłości nadal rosną, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zrozumienie, w jaki sposób stan ten może wpływać na wczesny rozwój mózgu - mówi Thomason.

Wcześniejsze badania pokazujące związek między otyłością a rozwojem mózgu dotyczyły głównie funkcji poznawczych u dzieci po urodzeniu. Uważa się, że nowe badanie jest pierwszym, które mierzy zmiany w aktywności mózgu płodu w macicy i już w szóstym miesiącu ciąży.

Thomason twierdzi, że to podejście zostało zaprojektowane w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu karmienia piersią i innych czynników środowiskowych występujących po urodzeniu oraz zbadania najwcześniejszych przyczyn negatywnego wpływu BMI matki na mózg rozwijającego się dziecka.

Czytaj także:

Jak leczyć chorobę lokomocyjną u dziecka?

Jak przebiegało badanie?

Do badania zespół badawczy zwerbował 109 kobiet z BMI w zakresie od 25 do 47. (Według National Institutes of Health, u kobiet występuje nadwaga, jeśli mają BMI 25 lub więcej i są otyłe jeśli ich BMI wynosi 30 i więcej). Wszystkie kobiety były w ciąży od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Zespół badawczy wykorzystał obrazowanie MRI do pomiaru aktywności mózgu płodu i zmapowania wzorców komunikacji między dużą liczbą komórek mózgowych zgrupowanych razem w różnych obszarach mózgu. Następnie porównali uczestniczki badania, aby zidentyfikować różnice w sposobie, w jaki grupy neuronów komunikują się ze sobą w oparciu o BMI.

Badacze ostrzegają, że ich badanie nie miało na celu wyznaczenia bezpośredniej granicy między znalezionymi różnicami a ostatecznymi problemami poznawczymi lub behawioralnymi u dzieci. Badanie dotyczyło tylko aktywności mózgu płodu. Ale, jak mówi Thomason, planują teraz obserwować dzieci uczestniczek w miarę upływu czasu, aby określić, czy zmiany aktywności mózgu prowadzą do ADHD, problemów behawioralnych i innych zagrożeń dla zdrowia.

Czytaj także:

Dlaczego nastolatki sięgają po alkohol? Niektóre powody mogą szokować