Masz problemy z zajściem w ciążę? Eksperci radzą wyeliminować ten czynnik

Jeśli zmagasz się teraz z płodnością, nie jesteś sama. U około jednej na osiem par zdiagnozowano problemy z płodnością, a płodność mężczyzn spadła o ponad 50% w ciągu ostatnich czterech dekad. Chociaż konkretne przyczyny tego stanu rzeczy pozostają niejasne, można podjąć wiele działań mających na celu zwiększenie płodności (bez względu na wcześniejsze diagnozy). Jedna z nich skupia się na przyjemności:

„Rzeczywistość jest taka, że musimy traktować przyjemność tak, jakby zależała od niej nasza płodność, ponieważ tak jest” – mówi specjalistka ds. płodności i ciąży dr Cleopatra Kamperveen.

Wpływ stresu na płodność i organizm

Nasze ciała są narażane na mnóstwo stresu. Przez cały dzień może doświadczać ono chronicznych stresorów, o których nawet nie myślisz. Według Kamperveen obejmuje to wszystko: od jedzenia, które spożywasz, przez sposób, w jaki śpisz, poziom aktywności fizycznej oraz sposób radzenia sobie z lękiem.

„To właśnie te chroniczne stresory aktywują naszą reakcję na stres i nie znikają. A mózg i ciało nie pozwolą nam zajść w ciążę lub pozostać w ciąży, gdy zauważą, że jest stres lub niebezpieczeństwo – mówi. – Kiedy ciągle jesteś w tym trybie walki lub ucieczki, kon reprodukcja jest odkładana na dalszy plan – twoje ciało stawia na pierwszym miejscu twoje przetrwanie, nawet jeśli zagrożenie nie jest zbyt dotkliwe”.

Aby wysłać wiadomość do mózgu i ciała, że w rzeczywistości jesteś wystarczająco bezpieczna, ważne jest, aby skupić się na tym, jak możesz sobie poradzić z tymi stresorami. „Przez tak wiele chwil w ciągu dnia, jak tylko możesz, staraj się wyjść ze stresu i osiągnąć spokój i przyjemność” – mówi Kamperveen. To dla każdego może wyglądać inaczej: być może czujesz się spokojny, ćwicząc oddech, medytując, a może czerpiesz przyjemność ze spaceru czy słuchania muzyki.

Najważniejsze jest to, aby spróbować przeciwdziałać tym codziennym stresorom poprzez wewnętrzną pracę, która promuje spokój. Nie oznacza to, że nie można wykorzystać postępów medycyny do wspomagania płodności (mogą one być niezwykle pomocne); ale pod koniec dnia ta wewnętrzna praca należy do ciebie.

Czy przyjemność fizyczna odgrywa rolę?

Ekspertka zauważa, że oprócz znajdowania przyjemności na poziomie zdrowia psychicznego ważne może być skupienie się na przyjemności fizycznej. Technicznie rzecz biorąc, kobiecy orgazm nie jest wymagany do zajścia w ciążę, ale istnieją dane naukowe pokazujące, że kobiety, które mają orgazm, mogą zajść w ciążę szybciej: „Powoduje skurcze macicy, które ułatwiają długą i ciężką podróż plemników, aby dotrzeć do komórki jajowej” – zauważa doktor. Dodaje, że dowody naukowe są nieco przestarzałe – powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku, a od tego czasu pojawiły się inne prace, które mówią, że kobiecy orgazm odgrywa niewielką rolę w transporcie nasienia. Jednak orgazm może redukować hormony stresu i uwalniać oksytocynę (znaną również jako hormon dobrego samopoczucia). Z pewnością pomoże to osiągnąć kobiecie relaks i zminimalizować stres.