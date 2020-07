Korzyści zdrowotne masażu piersi. Jest nie tylko przyjemny, ale również pomaga kobietom

Chociaż masaż piersi może wydawać się tematem tabu, może pomóc we wczesnym rozpoznaniu raka piersi. Około 70 procent przypadków raka piersi wykryto u kobiet poniżej 50. roku życia poprzez samokontrolę, zgodnie z American College of Obstetricians and Gynecologists.

Masaż piersi jest częścią ajurwedyjskich praktyk terapeutycznych. Abhyanga to masaż piersi, który ma korzenie w ajurwedy. Polega na delikatnym masowaniu piersi okrężnymi ruchami olejkiem ziołowym. W kulturze zachodniej może to być niestosowne, więc sensowniej jest masować własne piersi, aby zapewnić korzyści zdrowotne. Delikatnie dociśnij pierwsze cztery palce, zaczynając od sutka, a następnie przesuń dłonie do zewnętrznej części piersi. Rak jest często wykrywany, gdy twardy guz lub przerośnięta tkanka jest odczuwana gołymi ludzkimi rękami ręcznie. Im wcześniej diagnoza, tym większe szanse na wyleczenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby na inne części ciała. Jednak większość brył okazuje się łagodna. Wykonanie masażu piersi jest dodatkowo przydatne z kilku innych powodów: Usuwa toksyny Obrzęk limfatyczny jest nagromadzeniem nadmiaru płynu w sieci naczyń w pobliżu mostka i obojczyka. Masaż piersi może zapobiec gromadzeniu się odpadów w okolicy klatki piersiowej i ramion. Jednak dowody na to są ograniczone. W przeglądzie przeprowadzonym w 2013 r. stwierdzono, że 10 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych nie mogło udowodnić pozytywnego wpływu stymulacji piersi na obrzęk limfatyczny. Poprawia krążenie Masaż piersi może usunąć blokady i toksyny spowodowane stanikami, bliznami i siedzącym trybem życia. „Masaż piersi może poprawić krążenie i pomóc w detoksykacji. Piersi są częścią układu limfatycznego, który przenosi toksyny i niepożądane materiały przez ciało”, powiedziała Torrie Thompson, ekspert w Modern Holistic Health. Łagodzi stres Masaże piersi pomagają uwolnić dobre hormony podobne do wszystkich masaży, które sprawiają, że odbiorca czuje się dobrze, a tym samym zmniejsza stres. „Oksytocyna jest jednym z naszych hormonów dobrego samopoczucia, który jest także uwalniany z karmienia piersią i przytulania” – powiedział Thompson. Łagodzi ból mięśni Obolałe mięśnie wpływają również na piersi po ciężkim treningu wykonującym pompki i pompki. Masaż piersi może zmniejszyć obciążenie mięśni pod tkankami piersi. Osoby, które niedawno przeszły operację i raka piersi, powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed masowaniem piersi.