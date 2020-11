Jeszcze trzy dni wcześniej nie wiedziała o ciąży. Urodziła nagle w toalecie

Dla 17-letniej Aimee Stevens z Wielkiej Brytanii to był szok. Zaledwie trzy dni wcześniej, podczas rutynowej wizyty ginekologicznej dowiedziała się, że jest w ciąży. Nie zauważyła, że jej miesiączki ustały, ponieważ stosowała zastrzyk antykoncepcyjny, który zatrzymał krwawienie.

„Zadzwoniłam do taty dziecka, on też był zdezorientowany. Nikt nie zauważył, ani moi przyjaciele, ludzie w pracy, ani moja mama, która widywała mnie codziennie” – wyznała dziewczyna.

Nagły poród

Dwa dni później Aimee poczuła ból. Był tak silny, że zdecydowała się pójść spać, nie biorąc pod uwagę, że może być on skurczem. Sądziła, że jest najwyżej w szóstym tygodniu ciąży. Całą noc chodziła tam i z powrotem do toalety. Kiedy siedziała na sedesie, poczuła nagle coś dziwnego – spojrzała w dół i zdała sobie sprawę, że trwa poród. Sądziła, że na poród jest jeszcze wcześnie i nie była na to kompletnie przygotowana.

Jej syn urodził się chwilę później, a zdezorientowana dziewczyna przecięła nożyczkami pępowinę i spuściła łożysko w toalecie. Musiała iść też obudzić nieświadomą niczego mamę i przekazać wiadomość, że właśnie została babcią. Dziś chłopiec o imieniu Ché ma 16 miesięcy, a Aimee wróciła do swojej starej pracy jako kelnerka w restauracji. Wkrótce planuje studiować opiekę społeczną.

