To FAKT: Depresja poporodowa może rozwinąć się u ojca

Podczas gdy „baby blues” i depresja poporodowa zwykle kojarzymy z kobietami, ojcowie mogą również doświadczyć poważnych zmian nastroju po pojawieniu się dziecka do domu. Według badań opublikowanych w Journal of the American Medical Association około 10 proc. ojców popada w depresję przed narodzinami dziecka lub zaraz po porodzie.

Przyczyny depresji poporodowej u mężczyzn

Wszyscy wiedzą, że hormony u matek bardzo się zmieniają w czasie ciąży i po jej zakończeniu. Istnieją jednak dowody na to, że ojcowie również doświadczają rzeczywistych zmian poziomu hormonów po urodzeniu dziecka. Istnieją także czynniki niehormonalne, które należy wziąć po uwagę. Najbardziej oczywistymi czynnikami ryzyka są partnerki, które same są w depresji lub miały depresję w przeszłości. Inne czynniki obejmują problemy finansowe, złe relacje z partnerką lub rodzicami, brak stabilizacji w związku lub ciążę, która była nieplanowana lub niechciana.

Objawy męskiej depresji poporodowej

Objawy depresji mogą wyglądać inaczej u mężczyzn i kobiet. Niektóre z bardziej powszechnych objawów u mężczyzn to:

Gniew, drażliwość lub agresja.



Utrata zainteresowania pracą lub ulubionymi zajęciami.



Ucieczka w pracę.



Dystansowanie się.



Uczucie frustracji, zniechęcenia.



Uczucie smutku, beznadziejności lub przytłoczenia.

Konsekwencje dla dziecka

Badania nad skutkami depresji ojców są skąpe, ale to, co jest, nie przedstawia zbyt ładnego obrazu. Jak można się spodziewać, nowi ojcowie w depresji mają problemy z budowaniem więzi ze swoim dzieckiem. Dzieci, których ojcowie cierpieli na depresję poporodową, są około dwukrotnie bardziej narażone na problemy behawioralne, emocjonalne i społeczne, a także opóźnienia w nauce języka niż dzieci, których ojcowie nie byli w depresji.

