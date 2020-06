Jak relacje zmieniają się po urodzeniu dziecka?

Rodzicielstwo może naprawdę zmienić związek. W końcu jesteście zestresowani, pozbawieni snu i po prostu nie możecie stawiać swojego związku na pierwszym miejscu – przynajmniej nie wtedy, gdy macie noworodka pod opieką. „Wiemy z badań, że związek, na który nie zwraca się uwagi, pogorszy się”, mówi Tracy K. Ross, terapeuta rodzinny w Redesigning Relationships w Nowym Jorku. Ale wiele sposobów, w jaki zmienia się wasz związek, jest całkowicie normalnych.

Oto kilka typowych zmian, jakie romantyczne relacje przechodzą po tym, jak pary zostają rodzicami:

1. Komunikacja staje się transakcyjna

Kiedy dbasz o wymagającego noworodka, po prostu nie masz czasu i energii, aby robić wszystkie rzeczy, które utrzymują silny związek. Wasze dyskusje skupiają się bardziej wokół spraw, które należy załatwić. Nie ma w tym nic złego, ponieważ sprawna logistyka w czasie kilku tygodni od urodzenia dziecka jest ważna. Pamiętajcie jednak, aby poświęcić czas sobie nawzajem, nawet jeśli będzie mocno ograniczony.

2. Emocje biorą górę

Nawet jeśli nie cierpisz na depresję poporodową lub lęk, prawdopodobnie poczujesz wiele nowych emocji. Nie zapominajmy też o ojcach, którzy mogą popaść w depresję poporodową. Tęsknota za starym, beztroskim życiem może przybierać na sile. Zmiany hormonalne, stres i brak snu również wpłyną na wahania nastrojów. Ten pierwszy czas trzeba po prostu przejść i uzbroić się w cierpliwość.

3. Seks – jaki seks?

Jeśli karmisz piersią, możesz odczuwać suchość pochwy, co oznacza, że ​​twoje pragnienie seksu jest prawdopodobnie niewielkie. Ale seks może być wspaniałym sposobem na ponowne nawiązanie kontaktu z partnerem i spędzenie trochę czasu razem. Jednym ze sposobów, aby pary nie dopuściły do ​​trwałego braku seksu, jest celowe uczynienie go jednym z priorytetów.

4. Trudno dzielić obowiązki

W każdym związku jedna osoba może odczuwać większą presję, aby przyjąć na siebie więcej obowiązków wychowawczych niż druga. Podczas gdy pewnych obowiązków nie można powierzyć innej osobie – na przykład karmienia piersią, ważne jest, by omówić wszystkie pozostałe obowiązki domowe. Kompromis można wypracować, jeśli tylko jest wola i chęć u obojga partnerów.

Pomimo wszystkich trudnych sytuacji, jakie związek musi znieść po urodzeniu dziecka, wiele osób twierdzi, że ich więź staje się silniejsza i głębsza. W końcu nie jesteście już tylko parą, ale rodziną z dzieckiem. Jeśli teraz zbudujecie silny fundament, pomoże on przetrwać wzloty i upadki rodzicielstwa.

Czytaj także:

12 pytań, które nurtują rodziców. Odpowiada laryngolog dziecięcy