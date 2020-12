Nowe badania podkreślają znaczenie grasicy w przebiegu ciąży

Grasica jest centralnym narządem układu odpornościowego, w którym dojrzewają wyspecjalizowane komórki odpornościowezwane limfocytami T. Komórki te, powszechnie nazywane komórkami T, migrują następnie do krwiobiegu i tkanek, pomagając zwalczać patogeny i raka. Ważny podzbiór limfocytów T, znany jako regulatorowy T lub Treg, jest również wytwarzany w grasicy. Główną funkcją Treg jest pomoc w regulacji innych komórek odpornościowych.

Rola układu odpornościowego w czasie ciąży

W badaniu naukowcy odkryli, że w czasie ciąży żeńskie hormony płciowe instruują grasicę, aby produkowała Treg wyspecjalizowane w radzeniu sobie ze zmianami fizjologicznymi w czasie ciąży. Badanie – w którym wzięli udział naukowcy z Karolinska Institutet, IMBA – Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences w Wiedniu i University of British Columbia w Vancouver – dodatkowo ujawnia, że RANK, receptor wyrażany w nabłonku grasicy, to kluczowa cząsteczka stojąca za tym mechanizmem.

Badanie pokazuje ponadto, że w normalnych ciążach wytwarzane Treg migrują również do tkanki tłuszczowej matki, aby zapobiegać stanom zapalnym i pomagać kontrolować poziom glukozy w organizmie.

