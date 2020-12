Położne: W prawidłowo przebiegającej ciąży nie trzeba rezygnować z seksu

Seks w ciąży to kwestia rodząca wiele pytań wśród kobiet i ich partnerów. Wiedzą o tym doskonale położne, na co dzień odpowiadające na wątpliwości rodziców. Dlatego też ekspertki prowadzące na Instagramie profil Położne dla Ciebie, postanowiły wyjaśnić, o co z tym seksem w ciąży chodzi – czy jest powód, by wywoływał on wśród partnerów niemal strach o zdrowie rozwijającego się płodu? Specjalistki zaznaczają, że ciąża powoduje nie tylko zmiany fizyczne, ale i psychiczne u kobiety, jest więc też nierozerwalnie związana z jej seksualnością. O czym warto więc wiedzieć, jeśli chodzi o seks w ciąży?

Seks w ciąży: jak zmienia się ciało kobiety?

Położne podkreślają, że życie seksualne każdego człowieka jest zmienne, zależne od różnych czynników. W przypadku ciąży tymi zmianami, które zachodzą w ciele kobiety, a mogą mieć wpływ na życie seksualne są:

przekrwienie i rozpulchnienie pochwy i sromu

wzmożona wilgotność w pochwie

przebarwienia skóry i rozstępy

obrzęki kończyn dolnych

żylaki sromu i odbytu

Zmiany te zachodzą w ciele kobiety pod wpływem hormonów, które przygotowują je do porodu.

Seks w ciąży: jak zmienia się libido?

I trymestr

Na tym etapie pojawiają się mdłości, nudności i wymioty, ponieważ na organizm kobiety silnie oddziałują hormony beta HCG. Objawom tym towarzyszy również senność i zmęczenie, co wiąże się ze spadkiem libido.

II trymestr

W tym czasie seks w ciąży jest zazwyczaj zdecydowanie częstszy niż w trymestrze I, ponieważ kobieta lepiej się czuje. Mijają mdłości i zmęczenie, a brzuch nie jest jeszcze na tyle duży, by zbliżenia utrudniać.

III trymestr

Kobieta może nie mieć ochoty na zbliżenia z powodu rosnącego brzucha i doświadczanego w związku z tym dyskomfortu. Jak zaznaczają Położne dla Ciebie, w III trymestrze:

Seks można uprawiać do momentu odpłynięcia płynu owodniowego, czyli przerwania pęcherza płodowego.

Seks w ciąży: czy można go uprawiać?

W prawidłowo przebiegającej ciąży można uprawiać seks, a wręcz może on mieć dobry wpływ na zacieśnienie relacji między partnerami, samopoczucie przyszłej mamy.

Seks w ciąży: czy istnieją jakieś przeciwwskazania?

Położne dla Ciebie wskazują, że współżycia należy unikać, gdy już dojdzie do odpłynięcia wód płodowych, a także w przypadku łożyska przodującego oraz gdy istnieje ryzyko porodu przedwczesnego. Ekspertki zaznaczają jednak, że to zawsze kwestia indywidualna i wszelkie związane z nią pytania najlepiej kierować do lekarza prowadzącego ciążę. Jeśli seks okaże się niemożliwy, można wypróbować inne formy zbliżenia fizycznego.

Na koniec Położne dla Ciebie dodają:

KAŻDY z nas ma prawo nie mieć ochoty na seks i NIKT z nas nie powinien się do niego zmuszać.

