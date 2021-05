Co według dietetyka powinna jeść kobieta w ciąży?

Chociaż utarło się powiedzenie, że kobieta w ciąży je „za dwoje”, należy to stwierdzenie zdecydowanie doprecyzować. O ile organizm dziecka pobiera składniki odżywcze od matki, o tyle nie potrzebuje ich w takiej ilości, jak druga osoba dorosła. Potrzebuje za to zdrowego pożywienia, dzięki któremu będzie się odpowiednio rozwijać. Co zatem jeść w ciąży? Listę zaleceń opracowała dietetyk i nauczyciel stylu życia Karishma Chawla.

Dieta kobiety w ciąży

W ciąży należy skupić się na dostarczaniu następujących pierwiastków: wapnia, witaminy B12, żelaza, kwasu foliowego, cynku i kwasów omega-3. Skąd je czerpać?

Zalecane produkty:

Węglowodany złożone: owies, komosa ryżowa i brązowy ryż

Źródła białka: jajka, chude mięso, mleko odtłuszczone, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona i koktajle proteinowe (bez sztucznych słodzików)

Dobre tłuszcze: olej kokosowy, ghee, tłuste ryby, len, surowe orzechy i nasiona

Owoce bogate w błonnik, takie jak jabłka, gruszki, pomarańcze, słodka limonka, jagody, brzoskwinie i śliwki

Warzywa ciemnozielone: szpinak, kozieradka, kapusta, kalafior, brokuły

Pokarmy wzmacniające pracę jelit: sfermentowane warzywa, takie jak kapusta, kalafior, marchewka i ogórek

Przyprawy: kurkuma, imbir, rozmaryn, czosnek i bazylia.

Ponadto warto pamiętać, że żywność przyjazna dla jelit, bogata w błonnik, jest uważana za najlepszą żywność dla kobiet w ciąży. Zapobiega ona skokom cukru we krwi, zapewnia stały poziom energii, a ponadto karmi dobre bakterie jelitowe.

Produkty, których należy unikać:

Mąka rafinowana

Przetworzona żywność

Kofeina

Sztuczne słodziki

Surowe jajka

Surowe owoce morza

Należy także unikać podawania zbyt dużej ilości jedzenia na raz i mocno przyprawionej żywności. Wykluczone są wszelkie pokarmy, na które kobieta jest uczulona, ma nietolerancję lub zabrania ich lekarz. Zabronione są też leki, o ile nie zostały przepisane przez lekarza. Wykluczone jest spożycie alkoholu i palenie tytoniu.

Co poza dietą?

Poza dbaniem o dobrej jakości jedzenia na talerzu kobietom w ciąży zaleca się kontrolowany wysiłek fizyczny – czyli taki, jaki zaleci lekarz i przy którym nie występują żadne dolegliwości. Regularne ćwiczenia dla kobiet w ciąży pomogą lepiej przygotować się do porodu i znieść ten wymagający dla organizmu czas.

