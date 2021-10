Co dzieje się w I trymestrze ciąży? To czas intensywnych zmian w ciele kobiety

Pierwszy trymestr ciąży to 13 tygodni intensywnych podziałów komórkowych, o których przebiegu niektóre przyszłe mamy nie mają pojęcia. Zdarza się, że z powodu nieregularnych cykli miesiączkowych lub wystąpienia przypominającego miesiączkę krwawienia kobieta nawet nie podejrzewa, że w jej macicy rozwija się nowe życie. Jak przebiega pierwszy trymestr ciąży? Co warto wiedzieć na temat rozwoju dziecka w tym okresie?

Ciąża: pierwszy trymestr

Prawidłowo przebiegająca ciąża trwa 40 tygodni, czyli 3 trymestry. Pierwszy z nich, to czas intensywnych zmian w ciele kobiety oraz przebiegu podziałów komórkowych, dzięki którym formuje się zarodek. Pierwszy trymestr ciąży trwa 13 tygodni i związany jest z wieloma emocjonującymi momentami w życiu kobiety. Wykonanie testu ciążowego, wizyta u ginekologa w celu potwierdzenia ciąży, a także towarzyszące przyszłej mamie obawy o przebieg ciąży na długo pozostają w pamięci kobiety.

W momencie połączenia się komórki jajowej z plemnikiem rozpoczyna się tworzenie nowego życia.

Początek ciąży krok po kroku

Około 4. tygodnia ciąży, licząc od momentu zapłodnienia, dochodzi do zagnieżdżenia się blastocysty, czyli zlepka szybko dzielących się komórek w ścianie macicy, gdzie następują kolejne podziały komórkowe, które sprawiają, że z wewnętrznych komórek blastocysty rozwija się zarodek, a z zewnętrznych łożysko. To dzięki niemu podczas życia płodowego możliwe jest pobieranie przez płód składników odżywczych. Formowanie się zarodka i łożyska z blastocysty trwa około 14 dni. To dobry moment na wykonanie testu ciążowego, który na tym etapie może potwierdzić, że spodziewasz się dziecka.

W pierwszym miesiącu ciąży zaczynają formować się kluczowe dla zdrowia i życia dziecka układy oraz narządy. W tym czasie na rozwój zarodka najintensywniej oddziałują negatywne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne np. przyjmowane leki, picie alkoholu, palenie tytoniu, a także stres przyszłej mamy i stosowanie niewłaściwie skomponowanej diety.

Pomiędzy 6. a 7. tygodniem ciąży dochodzi do formowania się serca, płuc i innych narządów, a także cewy nerwowej, z której później powstanie mózg i rdzeń kręgowy. Na prawidłowy rozwój cewy nerwowej bardzo duży wpływ ma właściwy poziom kwasu foliowego w organizmie kobiety ciężarnej.

Oprócz rozwoju narządów i układów zarodek zmienia swój kształt – zaczynają pojawiać się zawiązki kończyn oraz widoczna jest formująca się głowa.

Po kolejnych 2 tygodniach serce rozpoczyna swoją pracę, więc zarodek zmienia się w płód. Może się już poruszać, jednak jest na tyle mały, że ruchy te nie są jeszcze wyczuwalne. Nadal rozwijają się i formują narządy, układy, a także kończyny malucha, u którego niedługo będzie można zobaczyć rosnące palce u rąk i stóp. Na badaniu USG widoczna jest już pępowina, a w organizmie płodu rozpoczynają się formować narządy płciowe.

10. tydzień ciąży to czas, kiedy usłyszysz pierwsze bicie serca. Choć bije ono już od około 2 tygodni, to dopiero teraz jest doskonale słyszalne dzięki nowoczesnej aparaturze

USG. Do końca pierwszego trymestru ciąży następują intensywne procesy wzrostu i rozwoju wszystkich tkanek.

Dzięki badaniu USG na tym etapie ciąży lekarz może stwierdzić, czy anatomia płodu jest prawidłowa oraz zalecić wykonanie dodatkowych badań prenatalnych. Pomiędzy 11. i 14. tygodniem ciąży możliwe jest wykonanie pomiarów przezierności karku, czyli badania przesiewowego, którego wyniki mogą wskazywać na zespół Downa.

Pierwsze tygodnie ciąży to czas dynamicznych, intensywnych podziałów komórkowych oraz przeobrażenia się zarodka w płód, który w kolejnych trymestrach będzie wzrastał i doskonalił zdobywane w łonie mamy umiejętności. To także czas, w którym mogą pojawić się typowe objawy ciąży, czyli poranne mdłości, senność, zmienne nastroje, a także odczuwalne są zachodzące w organizmie zmiany hormonalne. Wpływają one m.in. na zwiększenie się tkliwości piersi.

