Ostatnia prosta przed porodem. Co dzieje się w trzecim trymestrze ciąży?

Trzeci trymestr rozpoczyna się w 27. tygodniu ciąży i trwa do 40. tygodnia. To czas intensywnych zmian w ciele kobiety, które mają przygotować ją do porodu. W trzecim trymestrze ciąży zachodzą także zmiany w organizmie malucha – wszystkie układy i narządy przygotowują się do życia poza macicą, ostatecznie doskonaląc swoje działanie.

Co dzieje się z dzieckiem w trzecim trymestrze ciąży?

Na początku trzeciego trymestru ciąży dziecko jest już niemal gotowe do opuszczenia macicy i przywitania się ze swoją mamą. Jeżeli dojdzie do przedwczesnego porodu, to ma bardzo duże szanse na przeżycie dzięki nowoczesnym inkubatorom oraz fachowej opiece lekarskiej.

Wygląd zewnętrzny małego człowieka już się nie zmienia, jednak dziecko nadal rośnie i zaczyna szybko przybierać na wadze. Z tego względu kobieta ciężarna może odczuwać różne dolegliwości m.in. ból kręgosłupa oraz ucisk dziecka na narządy wewnętrzne.

W trzecim trymestrze ciąży ruchy dziecka są już bardzo silne i mogą powodować pewien dyskomfort. Co więcej, można rozpoznać, kiedy maluch śpi, a kiedy czuwa, a także odczuć, że ma czkawkę. Zamknięte do tej pory oczy dziecka otwierają się, a maluch zaczyna doskonalić zmysł wzroku. Dalszemu rozwojowi ulega słuch; dziecko zaczyna reagować na głos mamy i inne dźwięki.

Pod koniec 32. tygodnia nie będzie miało już wiele miejsca do wykonywania ruchów, dlatego przyjmuje pozycję, w której się urodzi – najczęściej jest to ułożenie główkowe. Maluch w trzecim trymestrze ciąży intensywnie ćwiczy ssanie, przełykanie, reaguje na spożywane przez mamę pokarmy.

Ze względu na wzrost dziecka w brzuchu mamy nie ma on już tyle miejsca do aktywności, a ruchy dziecka w brzuchu są nie tylko silnie wyczuwalne, ale także widoczne przez powłoki brzuszne. Kobieta ciężarna może zobaczyć, że jej dziecko rozprostowało nóżkę lub rączkę, bo na brzuchu pojawia się wówczas wybrzuszenie. Zmienia się także wygląd brzucha ciężarnej – wraz z upływem kolejnych tygodni trzeciego trymestru brzuch zaczyna się obniżać, co jest oznaką zbliżającego się porodu.

Podczas kolejnych badań USG oceniany jest nie tylko prawidłowy rozwój dziecka, ale także podejmuje się decyzję odnośnie do porodu. Niewłaściwe ułożenie, zbyt duży przyrost masy dziecka, budowa miednicy przyszłej mamy, a także inne czynniki mogą zdecydować m.in. o konieczności wykonania cesarskiego cięcia.

Dolegliwości ciążowe w trzecim trymestrze

Trzeci trymestr ciąży to dla wielu kobiet trudny czas. Rosnący brzuch i związane z nim obciążenie powoduje, że pojawiają się zmęczenie, uczucie znużenia, a także wzmożona senność. W trzecim trymestrze ciąży mogą też pojawić się obrzęki, a rosnące, nabrzmiałe piersi powodują duży dyskomfort.

Każda kobieta przechodzi ciążę w inny sposób, jednak trzeci trymestr dla większości jest dość uciążliwy. Już w 8. miesiącu ciąży mogą pojawić się skurcze przepowiadające oraz inne symptomy zbliżającego się porodu. W tym czasie trzeba zachować szczególną ostrożność i każdy nietypowy lub niepokojący objaw konsultować z ginekologiem. W trzecim trymestrze nadal dokucza kobietom zgaga, mogą pojawić się zaparcia, a także problemy z nietrzymaniem moczu. Częstym problemem kobiet w trzecim trymestrze ciąży jest także bezsenność.

Pod koniec ciąży maluch waży około 3,5 – 4 kg i mierzy ponad 50 cm, dlatego ma mało miejsca do wykonywania ruchów. Końcówka ciąży wiąże się więc z koniecznością liczenia ruchów dziecka, aby móc zareagować w przypadku pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości. Liczenie ruchów dziecka odbywa się od 36. tygodnia ciąży i trwa do momentu porodu.

Jak przygotować się do porodu?

W trzecim trymestrze przyszła mama powinna jak najwięcej odpoczywać i dbać o swoje dobre samopoczucie. Codzienny relaks, regenerujący sen, a także odpowiednia dieta pozwalają na przygotowanie się do wysiłku, jakim jest poród. Około 36. tygodnia ciąży warto mieć już skompletowaną wyprawkę dla dziecka oraz spakowaną torbę do szpitala.

Ostatnie tygodnie ciąży to dość stresujący czas, dlatego kobieta ciężarna powinna jak najlepiej dbać o siebie i unikać nadmiernego wysiłku. Na niedługo przed porodem może pojawić się tzw. syndrom wicia gniazda – przyszła mama zyskuje energię, rzuca się w wir sprzątania i innych przygotowań, a także z euforią oczekuje na zbliżające się spotkanie z maluszkiem.

