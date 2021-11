Chłopiec przyszedł na świat w połowie ciąży. Pobił rekord Guinessa

Jeszcze w sierpniu 2021 roku „najmniejszym dzieckiem świata” była urodzona w 25. tygodniu ciąży Chinka Kwek Yu Xuan. Teraz amerykańskie media rozpisują się o chłopcu, który przyszedł na świat jeszcze wcześniej. Pochodzący z Alabamy Curtis Means za sprawą cesarskiego cięcia urodził się w 21 tygodniu z wagą zaledwie 420 g.

Wcześniak z Alabamy pobił rekord Guinessa

Ponieważ rokowania maleńkiego Curtisa są dobre, został on oficjalnie uznany na najwcześniej urodzone dziecko, które przeżyło. Niestety jego siostra (ciąża była bliźniacza) zmarła. Chłopiec długi czas spędził na oddziale intensywnej terapii, gdzie początkowo dawano mu 1% szans przeżycia. Na szczęście po trzech miesiącach radził sobie już bez respiratora i po 275 dniach mógł zostać wypisany ze szpitala. Chłopiec nadal potrzebował dodatkowego tlenu i sondy do karmienia. W domu czekało na niego troje starszego rodzeństwa.

„Pracuję prawie 20 lat, ale nigdy nie widziałem tak małego dziecka, które byłoby tak silne jak on. To było wyjątkowe w Curtisie” – skomentował sprawę dr Brian Sims, neonatolog z University of Alabama w Birmingham.

Kiedy dziecko jest uznane za wcześniaka?

37 tydzień ciąży – kiedy noworodek pojawi się na świecie przed tym czasem, jest on zaliczany do grona wcześniaków. Im wcześniej to nastąpi, tym większe jest ryzyko powikłań dla malucha. Tylko dzięki ogromnemu postępowi medycyny w obecnych czasach udaje się uratować życie tak maleńkim dzieciom. Każdy kolejny dzień to dodatkowe gramy wagi i większe szanse na życie i zdrowie.

