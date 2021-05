Co to jest zakażenie połogowe i na czym polega leczenie?

Zakażenie połogowe nazywane jest gorączką połogową. To powikłanie porodowe, do którego dochodzi, gdy rany poporodowe zainfekowane są przez drobnoustroje. Nie wolno go lekceważyć, bo stanowi ono zagrożenie dla zdrowia mamy.

Czym jest zakażenie połogowe?

O gorączce połogowej mówimy, gdy u kobiety po porodzie pojawia się wysoka gorączka (powyżej 38 stopni Celsjusza) i utrzymuje się przez kolejne dwa dni. Objawy infekcji najczęściej dotyczą krocza lub rany po cesarskim cięciu, w której gromadzą się drobnoustroje. Czasem również układu moczowego.

Przyczyny gorączki połogowej

Zakażenie może pojawić się u każdej rodzącej kobiety. Istnieje kilka czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia infekcji, m.in. obniżona odporność mamy lub znaczna utrata krwi przy porodzie. Są to też:

założenie cewnika

nacięcie krocza

przedłużający się poród

oddanie stolca w czasie porodu

cesarskie cięcie



zakażenie bakteriami lub drobnoustrojami krocza albo rany po cesarskim cięciu

Istnieją przypadki, w których zakażenie rozwija się na skutek przeniesienia bakterii na krocze lub ranę przez personel medyczny.

Objawy zakażenia

Oprócz wysokiej gorączki w czasie zakażenia połogowego pojawiają się:

złe samopoczucie

wymioty i nudności

upławy, które mogą nieprzyjemnie pachnieć albo wręcz przypominać zapachem zgniłe mięso

zatrzymanie odchodów połogowych

ból brzucha, zwłaszcza w czasie badania palpacyjnego polegającego na uciskaniu powłok brzusznych

Jeśli rozwija się zakażenie, nieodpowiednio obkurcza się macica po porodzie, co może doprowadzić do wstrząsu hipowolemicznego.

Rodzaje zakażeń po porodzie

Mimo że zakażenie połogowe wymiennie nazywa się gorączką połogową, istnieje kilka rodzajów infekcji, m.in. zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenie rany po cesarskim cięciu, zapalenie dróg moczowych. W zależności od tego, jakie są przyczyny zakażenia, wdraża się różne leczenie.

Zapalenie błony śluzowej macicy

Objawia się zmianą odchodów połogowych. Mogą stać się cuchnące, co zawsze jest sygnałem pilnego kontaktu z ginekologiem. Czasem przyczyną jest pozostawienie resztek łożyska w macicy albo powstanie skrzepu. W takiej sytuacji lekarz wykonuje badanie ginekologiczne oraz USG, po czym przepisuje antybiotyk ogólny.

Jeśli nieprzyjemne odchody znikają, a kontrolne badanie USG wykazuje, że skrzep się rozpuścił, leczenie jest zakończone. Jeśli w jamie macicy dalej pozostają resztki łożyska, konieczne jest przeprowadzenie łyżeczkowania.

Zakażenie rany po cesarskim cięciu

W przypadku nieprawidłowej higieny rany po cesarce (np. nieodkażaniu jej, zamoczeniu lub dotykaniu nieumytymi rękami) może dojść do zakażenia miejsca nacięcia gronkowcem lub paciorkowcem. Wtedy rana staje się bardziej czerwona, puchnie, pojawia się obrzęk. Nasila się także ból, pojawia gorączka. Czasem szwy mogą się rozejść albo wokół rany zacząć zbierać ropa.

W takiej sytuacji konieczna jest interwencja chirurga i wdrożenie antybiotykoterapii. Lekarz może naciąć ranę i oczyścić ją z ropy. Pobierze również posiew, by sprawdzić, jaki rodzaj bakterii wywołał infekcje. Dzięki temu wdroży odpowiednie leczenie.

Zapalenie dróg moczowych

Czasem zakażenie połogowe może objąć układ moczowy. Wtedy w czasie połogu pojawia się pieczenie i ból w czasie oddawania moczu. Do rozwoju choroby mogą przyczynić się nieoddanie moczu w czasie porodu czy założenie cewnika. W takiej sytuacji podaje się leki przeciwbólowe i antybiotyki.

Leczenie zakażenia połogowego

Zakażenie połogowe jest poważnym stanem, który wymaga leczenia w szpitalu. Kobiecie podaje się antybiotyki, które mają szerokie spectrum działania i są w stanie zwalczyć bakterie. Czasem konieczne jest również łyżeczkowanie jamy macicy czy interwencja chirurga w ranie po cesarskim cięciu.

