Pas poporodowy pomaga pozbyć się ciążowego brzucha?

Po ciąży skóra na brzuchu staje się wiotka i miękka. Często przypomina balon, z którego zeszło powietrze. Wielu kobietom ciężko pogodzić się z takim wyglądem, ale na szczęście jest to stan przejściowy. Wraz z upływem czasu nadmiar tkanki na brzuchu wchłania się, a on sam odzyskuje lepszy wygląd. Można mu w tym pomóc, stosując pas poporodowy.

Co to jest pas poporodowy?

Pas poporodowy to elastyczny materiał, który zakłada się na brzuch. Od majtek poporodowych różni go to, że dotyczy wyłącznie brzucha. Pas poporodowy może być wykonany z różnych tkanin, ale najczęściej przypomina elastyczny bandaż. Może być zapinany na haftki lub napy.

Efekty stosowania pasa

Pas poporodowy pozwala utrzymać właściwą postawę ciała, wzmocnić skórę i zwiększyć jej wchłanianie. Dzięki założeniu pasa pozbywamy się oponki na brzuchu, a nasz brzuch staje się płaski. Z tego względu znacznie poprawia samopoczucie mamom, które mają problemy z akceptacją ciała po porodzie.

Wskazania do noszenia opaski

Warto mieć na uwadze, że o tym, czy możemy nosić pas poporodowy, powinien zdecydować lekarz lub fizjoterapeuta. Lepiej nie zakładać go na własną rękę, by sobie nie zaszkodzić.

Jeśli ginekolog bądź rehabilitant wyraża zgodę, można sięgnąć po pas już 2 tygodnie po porodzie naturalnym i 4-6 tygodni po cesarskim cięciu. Po operacji ważne jest, by blizna zagoiła się prawidłowo, nie rozeszła i by nie powstał w jej obrębie stan zapalny. Założony wcześniej pas może utrudnić dostęp do tlenu, który sprzyja gojeniu rany.

Z kolei zbyt szybkie sięgnięcie po pas poporodowy po porodzie naturalnym może zaburzyć proces obkurczania macicy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pasa?

Opaski, pasy i gorsety mają różne rozmiary. Trzeba je dobrać indywidualnie do sylwetki i rozmiarów brzucha. Dobrze więc udać się do sklepu medycznego, by pracownik pomógł nam dokonać pomiarów i wybrał dla nas najlepszą opaskę.

W czasie zakupu warto zastanowić się również nad tym, jaki rodzaj zapięcia będzie dla nas najwygodniejszy – czy chcemy mieć pas zapinany z boku czy z tyłu, na rzepy czy na haftki. Ułatwi to zakładanie opaski.

Jak często nosić opaskę?

Pas poporodowy nie powinien być noszony przez cały czas, by nie rozleniwić mięśni brzucha. Bezpieczne jest zakładanie go na ważne wyjścia, w czasie których chcemy czuć się piękniejsze. Noszony przez kilka godzin nie zaszkodzi nam, a może znacząco poprawić komfort życia. Jeśli więc po porodzie szykuje się jakieś ważne wydarzenie, np. wesele czy chrzciny, warto rozważyć zakup opaski elastycznej, by poprawić swoją sylwetkę i samopoczucie.

Skutki uboczne

Zbyt wczesne założenie pasa poporodowego może nieść poważne konsekwencje zdrowotne. Oprócz problemów z obkurczaniem macicy oraz gojeniem blizny po cesarce, mogą pojawić się kłopoty z nietrzymaniem moczu. To poważny problem, który dość często się zdarza po porodzie, gdy mięśnie dna miednicy są osłabione i nie pracują tak jak powinny.

Noszenie pasa może również rozleniwić mięśnie brzucha i utrudnić powrót do formy. Wielu fizjoterapeutów podkreśla, że opaski i gorsety powinny być stosowane z umiarem, a procesu wracania do właściwej formy po porodzie nie da się przyspieszyć. Im bardziej naturalnie on przebiega, tym mniejsze negatywne skutki zdrowotne w przyszłości.

Dobrze więc uświadomić sobie, że powrót do ciała sprzed ciąży jest możliwy, ale trzeba do tego czasu. Im szybciej zaakceptujemy ten stan rzeczy, tym lepsze będzie nasze samopoczucie. Ciało wykonało fantastyczną pracę, dając nowe życie. Przez 9 miesięcy rozciągało się i pracowało ze zdwojoną mocą, by wydać na świat nasze dziecko. Powrót do formy nie może zająć więc kilku tygodni. Może trwać równie długo jak ciąża, ale to minie szybciej niż myślimy.

