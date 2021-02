Blizna po cesarce: jak pielęgnować ranę po cesarskim cięciu?

Blizna po cesarce to pooperacyjna rana, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji, by prawidłowo się zagoiła. Mimo że w powszechnej świadomości cięcie cesarskie to „tylko cesarka”, jest to poważna operacja, w czasie której przecinane są tkanka podskórna, powięź poprzeczna brzucha i macica.

Po cesarskim cięciu kobieta powinna się oszczędzać, by nie obciążać rany i przyspieszyć jej regenerację. Jak to robić?

Jak wygląda blizna po cesarce?

Współcześnie operację cesarskiego cięcia wykonuje się w sposób poziomy (kiedyś robiono pionowe nacięcia), a blizna znajduje się pod linią majtek. Gdy już się zagoi i zblednie, będzie niewidoczna nawet przy dwuczęściowym kostiumie kąpielowym.

Blizna po cesarce najczęściej ma 10-15 cm długości i 3 mm szerokości. Jej długość zależy od kilku czynników, m.in. wagi i długości dziecka.

Prawidłowo gojąca się blizna ma kolor perłowy i z czasem coraz bardziej blaknie. Nie swędzi, nie boli, na skórze wokół niej nic się nie dzieje. Nie powinno z niej się również nic sączyć.

Jeśli rana po cesarce stała się czerwona, zaczęła ciągnąć czy boleć, trzeba udać się do lekarza. Najlepiej zgłosić się na izbę przyjęć do szpitala, w którym było wykonywane cesarskie cięcie. Lekarz sprawdzi, czy w ranę nie wdało się zakażenie lub czy nie doszło do powstania zrostów. W razie zakażenia przepisze odpowiedni antybiotyk (karmiące piersią mamy nie będą musiały przerywać laktacji).

Czytaj też:

Dieta po cesarskim cięciu. Czy można jeść wszystko?

Jak dbać o bliznę po cesarce?

Po operacji blizna zasłonięta jest opatrunkiem. Nie wolno dopuścić do zamoczenia go, dlatego trzeba bardzo uważać podczas kąpieli. Jeśli w czasie prysznica w szpitalu opatrunek się zamoczy, dobrze jest poinformować o tym położną i poprosić o założenie świeżego opatrunku. Jest to bardzo istotne, ponieważ wilgoć sprzyja infekcji – w mokrej ranie szybko zaczynają namnażać się bakterie.

Po wyjściu ze szpitala należy codziennie dbać o higienę rany. Wiele kobiet boi się momentu zdjęcia opatrunku, ale naprawdę to lęk na wyrost. Blizna po cc to kilka szwów, wokół których skóra jest zaczerwieniona. Przez pierwsze dni rana sprawia ból w czasie chodzenia, ale nie można się temu dziwić – w końcu lekarz przeciął powłoki brzuszne, potrzeba czasu, by organizm się zregenerował. Z każdym dniem ból jednak będzie mniejszy.

Po powrocie do domu opatrunek trzeba zdjąć, a rano i wieczorem przemywać ranę wodą z szarym mydłem oraz dezynfekować spirytusem lub specjalnym płynem dezynfekującym. Oczyszczanie rany sprzyja jej gojeniu. Dobrze jest również wietrzyć ranę.

Preparaty pielęgnujące bliznę po cesarce można zacząć stosować już po zdjęciu szwów, około 8 dni po zabiegu. Takie maści zawierają masę perłową, kwas hialuronowy czy heparynę i pomagają regenerować się skórze. Regularne smarowanie blizny przyspiesza gojenie i zmniejsza ryzyko wystąpienia zrostów.

Jak wspomóc gojenie rany po cc?

Oprócz regularnej codziennej pielęgnacji, warto przestrzegać kilku zasad, by przyspieszyć odbudowę tkanek:

często wietrzyć ranę

nosić przewiewne, oddychające ubrania

nie dźwigać ciężarów i nie obciążać mięśni brzucha – nie noś dziecka na rękach i zawsze proś, by ktoś podał ci je do karmienia. To bardzo ważne, bo nie przestrzegając tej zasady, możesz narobić sobie problemów

karmić piersią dziecko w pozycji spod pachy lub na leżąco

Mobilizacja blizny po cesarce

Aby blizna prawidłowo się goiła, warto ją mobilizować. Zapobiega to zrostom i zwiększa elastyczność skóry. Jak to zrobić? Po około 5 tygodniach od operacji kobieta powinna dwa razy dziennie ćwiczyć z blizną (każda sesja ok. 20 minut). Ćwiczenia polegają na masowaniu blizny, co sprawia, że staje się ona bardziej ruchoma, a więc oddziela się od głębszych tkanek, zapobiegając tworzeniu się zrostów. Po masażu może wystąpić uczucie pieczenia, ciepła czy mrowienia – jest to najzupełniej normalne.

Wypukła blizna po cesarce

Niektóre mamy odnoszą wrażenie, że ich blizna staje się wypukła zamiast płaska i że wystaje pod ubraniem. W takiej sytuacji również należy udać się do specjalisty, który oceni, czy rana goi się prawidłowo czy też nie pojawiły się zrosty.

Warto też wiedzieć że blizna „pracuje” nawet do 2 lat od momentu operacji. Na jej wygląd ma wpływ nasza sylwetka, postawa ciała, noszenie dziecka na rękach, dźwiganie ciężarów. To wszystko może doprowadzić do wytworzenia się zrostów lub też do brzydkiego zagojenia się rany.

Kiedy blizna po cc powinna nas niepokoić?

Jeśli w czasie gojenia rany dostaniemy gorączki albo zauważymy sączącą się z niej ropę, natychmiast powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Czytaj też:

Miałaś cesarkę? Twoje dziecko jest bardziej narażone na rozwój astmy