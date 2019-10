Co robić, gdy dziecko nie śpi w nocy? Garść porad od psychiatry dziecięcego

Usypianie dzieci jest zmorą dla wielu rodziców. O tym, co robić, gdy nasz maluch nie chce usnąć, w dzisiejszym programie rozmawiały Katarzyna Burzyńska-Sychowicz oraz psychiatra dziecięcy Magda Kaczor. Jakie są metody, by nasze pociechy poszły spać w odpowiednim czasie?

Zdaniem psychiatry, wieczorne problemy z zasypianiem i pobudki w nocy to nawyk, a więc coś, co kształtujemy od chwili narodzin dziecka. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie pewnych rytuałów już od samego początku. Przykładowo: jeśli dziecko śpi z rodzicami przez pierwszy rok życia, to ostnieje duże prawdopodobieństwo, że w drugim roku życia nie będzie chciało przenieść się do swojego pokoju.

Jeśli dziecko budzi się w środku nocy i jest gotowe do zabawy, należy zastanowić się, jak wyglądał ostatni dzień/tydzień dziecka – czy nastąpiły jakieś zmiany w życiu dziecka? Może być tak, że opiekunka pozwoliła dziecku spać w ciągu dnia 4-5 godzin, a rodzic o tym nie wie.

Rytualizacja wieczorów jest dziecku bardzo potrzebna. Szczególnie takiemu, które ma jakieś problemy rozwojowe.

