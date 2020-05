Jak radzić sobie z dzieckiem, które zawsze się nudzi?

„Pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że nuda to ich problem, a nie twój” – mówi Lynn. Rodzice zapominają o tym i myślą, że powinni mieć rozwiązanie wszystkiego, więc proponują pomysły, które są całkowicie odrzucane. Upewnij się, że twoje dziecko ma wystarczająco dużo opcji kreatywnych zajęć (np. przybory artystyczne, zabawki lub możliwość wyjścia do ogrodu) i zostaw je, aby nauczyło się bawić same. Jeśli nuda twojego dziecka jest kodem: „chcę spędzić z tobą czas”, włącz je w to, co robisz. Może to być przygotowanie obiadu, czy składanie prania.

Korzyści z nudy

Jeśli twoje dziecko wyraźnie nie jest zainteresowane pomaganiem ci w mieszaniu sałatki lub parowaniu skarpet i woli patrzeć przez okno, nie martw się. Bezczynność nie jest wcale taka zła. „Kiedy się nudzimy, dzieje się kilka naprawdę dobrych rzeczy, ponieważ wtedy zaczynamy bujać w obłokach” – mówi Lynn. „Wtedy dzieci zaczynają wyobrażać sobie wymarzony świat i wpadają na nowe, ekscytujące pomysły”. Zasadniczo stajemy się bardziej kreatywni, kiedy się nudzimy.

Zwróć uwagę na zabawki

Jeśli masz do czynienia z dzieckiem, które ciągle się nudzi, istnieje prawdopodobieństwo, że musisz podnieść jego poziom aktywności. Czasami dzieci naprawdę się nudzą, ponieważ szukają większego wyzwania. Upewnij się, że ich zabawki są odpowiednie dla wieku i że mają wystarczającą ilość ćwiczeń. Wyślij ich na zewnątrz, aby wskoczyli na trampolinę lub jeździli na rowerze. Możesz także zapisać się na zajęcia, ale uważaj, aby zachować równowagę między czasem na lekcje i sport a innym rodzajem zabaw.

Pozwól być samodzielnym

Pamiętaj, że dzieci muszą nauczyć się, jak być zaradnym. Innymi słowy, możesz być empatyczny, ale spraw, aby „zajmowali się” swoją nudą. Jeśli dziecko ogłosi: „Nie ma nic do zrobienia”, odpowiedz: „Przykro mi to słyszeć” i zaproponuj pomoc w pracach domowych. Najczęściej spotkasz się z odmową, głośnym westchnięciem lub tupaniem, ale prawdopodobnie dziecko odejdzie, aby bawić się samo. W ten sposób problem będzie rozwiązany. Innym razem, gdy twoje dziecko powie „jestem znudzony”, podaj mu domowy „słoik nudy” pełen pomysłów na aktywność.

