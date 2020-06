Twoje dziecko jest temperamentne? Może mieć w przyszłości zaburzenia odżywiania

Temperament jest często utożsamiany ze złością, ale obejmuje znacznie więcej. Temperament to podstawowy sposób radzenia sobie dziecka z otoczeniem i samym sobą. Można go uznać za prekursora tego, co nazywa się osobowością u dorosłych. Temperament polega na tym, jak dziecko myśli, działa i zachowuje się w różnych sytuacjach i w czasie. Na przykład, czy dziecko łatwo się frustruje i ma trudności z regulowaniem swoich emocji, czy jest w stanie regulować swoje impulsy lub wykonać zadanie, nawet gdy jest zmęczone? Czy dziecko jest towarzyskie, ciekawe i odkrywcze, czy też trochę niespokojne w nowych sytuacjach i z nowymi ludźmi?

Rodzice są oczywiście ważni w kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych. To oni robią zakupy, przygotowują jedzenie i są odpowiedzialni za posiłki. Są także wzorami do naśladowania dla swoich dzieci i wpływają na ich nawyki żywieniowe poprzez sposób, w jaki odnoszą się do jedzenia i samych posiłków oraz w jaki sposób odnoszą się do jedzenia dziecka.

Temperament dziecka a nawyki żywieniowe

Nowe badanie pokazuje, że cechy własne dziecka również odgrywają rolę w rozwoju nawyków żywieniowych. Naukowcy badali ten temat w ramach projektu TESS (Early Secure Study) w Trondheim (TESS), który ma siedzibę w NTNU.

Kiedy około 800 dzieci miało 4, 6, 8 i 10 lat, badacze zapytali rodziców o nawyki żywieniowe i temperament swoich dzieci i sprawdzili, czy temperament może przewidzieć, jak ewoluują nawyki żywieniowe. Ich odkrycia pokazują, że dzieci, które często uważamy za temperamentne (np. szybko się denerwują, są bardziej podatne na wahania nastroju niż inne), są szczególnie narażone na rozwój nawyków żywieniowych, które mogą prowadzić do niezdrowego przyrostu masy ciała i trudności z jedzeniem.

Z czasem częściej sięgają po jedzenie emocjonalne, częściej jedzą, ponieważ jedzenie jest dostępne, nawet jeśli mogą być nasycone i z czasem stają się bardziej wybredni. Dzieci z tym temperamentem wykazywały później większe niedożywienie emocjonalne – to znaczy, że częściej jadły mniej, gdy były smutne, niespokojne, przestraszone lub wściekłe.

Ważne jest ustalenie dobrych nawyków żywieniowych w dzieciństwie, ponieważ często przynosimy te nawyki ze sobą w wieku dojrzewania i dorosłości. Naukowcy twierdzą, że dobre nawyki żywieniowe są ważne dla utrzymywania dobrych relacji z jedzeniem oraz dla uniknięcia nadwagi.

