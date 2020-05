Jak radzić sobie z dzieckiem-niejadkiem?

Rodzice wybrednych w jedzeniu dzieci powinni starać się nie wywierać zbyt dużej presji na siebie lub swoich dzieciach, sugeruje nowe badanie opublikowane przez American Academy of Pediatrics. Badacze stwierdzili, że wybredne jedzenie jest częstą cechą dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Nawyki żywieniowe wydają się być związane z zachowaniami matki, a także niższą regulacją emocjonalną i szybkimi zmianami nastroju u dzieci. Badacze poinformowali również, że wybredne jedzenie może chronić przed wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) i otyłością u dzieci. Żadne z dzieci w badaniu nie miało niedowagi ani niedoboru mikroelementów.

„To badanie jest częścią większego grantu, który zbierał w ciągu 5 lat informacje na temat wszystkich aspektów żywienia, jedzenia i przyrostu masy ciała dzieci” – powiedział lekarz med. Megan H. Pesch wykładowca na University of Michigan oraz autor badań.

Jak przekonać dziecko do jedzenia?

Budowanie zaufania do wyborów żywieniowych dziecka i zwiększanie pozytywnego skojarzenia niektórych pokarmów to dwie metody, które mogą powoli zmienić stosunek do wcześniej odrzuconych pokarmów. Nie powinno się zmuszać dzieci do jedzenia, ponieważ jeśli wpadną w niepokój, będą mieć negatywne emocje związane z jedzeniem. Zamiast tego zwiększ pozytywną ekspozycję, idąc z nimi do sklepu spożywczego, pozwalając im wybierać produkty i pomagając w przygotowaniu posiłku.

Caroline West Passerrello, rzeczniczka Akademii Żywienia i Dietetyki, zgadza się z tymi radami. „Zaangażuj dzieci w planowanie posiłków, zakupy spożywcze i przygotowywanie posiłków. Będziesz zaskoczony ich gotowością do spróbowania potraw, które przygotowali. Bądź kreatywny i baw się dobrze, ale staraj się unikać pełnej produkcji każdego posiłku z dzieckiem” – powiedziała. Istnieją odpowiednie dla wieku sposoby na zaangażowanie dzieci w wieku 3 lat i więcej.

