Leżaczek, chodzik, huśtawka – lista niebezpiecznych gadżetów dla niemowląt

Gadżety dla niemowląt zawładnęły sercami rodziców. Już od pierwszych dni życia towarzyszą one dziecku i niestety, czasami mogą niekorzystnie wpłynąć na jego rozwój lub stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Z niektórych z nich korzystały już nasze mamy i babcie, ale nie oznacza to, że wielopokoleniowa tradycja jest ważniejsza niż bezpieczeństwo dziecka.

Czy dziecko potrzebuje setek różnych gadżetów?

Przeciętne mieszkanie młodych rodziców przypomina sklep z zabawkami. Od pierwszych dni życia zaczynamy gromadzić kolejne przedmioty, które mają pomóc w opiece nad dzieckiem lub pozytywnie wpłynąć na jego rozwój. Wiele z nich faktycznie okazuje się bardzo przydatnych, jednak są też i takie, których warto jak najszybciej się pozbyć. Nie chodzi tutaj jedynie o złą jakość lub wadliwe wykonanie, bo produkty te nie są wycofane z rynku, ale bezpośrednie zagrożenie dla dziecka ze względu na negatywny wpływ kilku chętnie kupowanych gadżetów na jego zdrowie oraz życie.

Niebezpieczne chodziki dla niemowląt

Większość z dorosłych Polaków korzystała w dzieciństwie z chodzików i nic się nie stało, więc skąd obecna nagonka na producentów i sprzedawców tych gadżetów? Problem w tym, że kilkadziesiąt lat temu nie było tak łatwego dostępu do informacji oraz nie prowadzono badań, które pozwoliłyby stwierdzić, jak chodzik wpływa na rozwój dziecka. Z jednej strony pediatrzy apelują o całkowity zakaz sprzedaży chodzików, z drugiej na całym świecie mnożą się przypadki poważnych urazów, których doznają maluchy, korzystając z chodzika. Niestety, znajoma forma sprawia, że nadal są to chętnie kupowane produkty dla niemowląt.

Ważne: chodzik zaburza proces nauki chodzenia oraz może doprowadzić do poważnych schorzeń kręgosłupa u malucha. Jest też śmiertelnym zagrożeniem, bo rozpędzony w chodziku maluch może łatwo się przewrócić, np. podjeżdżając swoim „pojazdem” pod próg. To tylko jedno z niebezpieczeństw, które czekają na włożone do chodzika dziecko. Jeżeli chcemy ułatwić sobie życie i umilić dziecku naukę chodzenia, lepiej zdecydować się na tzw. chodzik pchacz, który pozwala na naturalne ćwiczenie umiejętności chodzenia i nie jest dla dziecka pułapką, z której nie potrafi samo się wydostać.

Kontrowersyjny leżaczek dla niemowlaka

Bujaczek dla dziecka to często obowiązkowy zakup jeszcze przed jego narodzinami. Leżaczek ma pomóc w karmieniu, usypianiu i pozwolić na to, aby maluch spokojnie bawił się i obserwował otoczenie, kiedy rodzice potrzebują kilku minut wytchnienia. Niestety, przeprowadzone badania dowiodły, że niektóre z leżaczków dla niemowląt mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu ze względu na nieprawidłowy kąt pochylenia oparcia. Co to oznacza? Większość leżaczków ma oparcie pochylone pod kątem około 20 stopni, co powoduje, że ruchliwy maluch może łatwo obrócić się w leżaczku z pleców na brzuch, co grozi upadkiem wraz z siedziskiem. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza korzystając z leżaczka nie tylko na podłodze, ale także kładąc go na kanapie lub na stołowym blacie, aby maluch mógł obserwować, co robią rodzice np. w kuchni, bo wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii.

Niebezpieczna huśtawka dla niemowląt

Wielofunkcyjne huśtawki to od wielu lat prawdziwy hit wśród rodziców. Są bardzo drogie, co dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że mamy do czynienia z wysokiej jakości, bezpiecznym produktem, ale nieprawidłowo użytkowane mogą okazać się niebezpieczne dla dziecka. Po pierwsze – przebywanie przez cały czas w jednej pozycji nie wpływa pozytywnie na rozwój malucha. Po drugie – i w tym przypadku może się zdarzyć, że maluch przewróci się z pleców na brzuszek, bo ułatwia mu to nachylenie oparcia. Trzeci problem to przyzwyczajanie się dzieci to huśtawki, co sprawia, że spędzają one w nich nawet kilka godzin dziennie, a to już poważne zagrożenie dla zdrowia.

Równie niebezpieczne są tzw. huśtawki-skoczki, nieprawidłowo wykonane nosidełka, siedziska do wanny. Ważne: coraz częściej trafiają na rynek niebezpieczne foteliki samochodowe, które wyglądem i ceną przypominają atestowane produkty, choć nie mają z nimi nic wspólnego.

