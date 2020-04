Niemowlęta rozumieją, co „mówi” uścisk rodzica

Tętno niemowlęcia w wieku 4 miesięcy odpręża się, gdy dziecko, rodzic lub główny opiekun, obejmuje go. Samo trzymanie do karmienia lub noszenia nie daje takiego samego efektu. Badanie zostało opublikowane w iScience.

Przytulanie ma znaczenie

Z badań wynika, że ​​rodzic trzyma lub przytula dziecko z dwóch różnych powodów. Chwyt to funkcjonalna postawa, która ustawia niemowlę do karmienia lub noszenia. Uścisk ma zupełnie inny cel. Jest to dotyk, wyrażający, jak mówi badanie, „radość, miłość, szczęście i ciepło”.

Zarówno trzymanie, jak i przytulanie obejmuje wywieranie pewnego nacisku na plecy dziecka. Naukowcy zastanawiali się, czy niemowlę dostrzega jego znaczenie, czy po prostu pozytywnie reaguje na wywieranie nacisku. Jeśli tak, czy jakakolwiek presja byłaby mile widziana i czy ktokolwiek mógłby ją zastosować?

„Badanie RRI jest odwrotnością częstości akcji serca”, czytamy, „co oznacza, że ​​współczynnik RRI wzrasta wraz ze spadkiem częstości akcji serca”. Naukowcy uważają wyższą wartość RRI za większy stopień relaksacji u niemowlęcia, a zatem za pozytywną odpowiedź.

Naukowcy mierzyli RRI niemowląt, gdy rodzic lub nieznajomy, trzyma je, nosi lub przytula. W każdym przypadku osoba podniosła niemowlę z łóżeczka, aby je przytrzymać, przytulić lub mocno przytulić przez 20 sekund przed przywróceniem ich do poprzedniej pozycji. Trzy elektrody elektrokardiogramu, które naukowcy przyczepili do dziecka, śledziły RRI, podczas gdy akcelerometr zapewniał dane dotyczące ruchu. Testy z rodzicem zwykle obejmowały matkę dziecka, choć ojcowie też brali udział.

Przytulanie w czasie płaczu – czy działa podobnie?

Kiedy rodzic przytulił dziecko w wieku powyżej 4 miesięcy, naukowcy odkryli, że pomiary RRI wzrosły, co sugeruje, że dziecko uznało, że uścisk uspokaja. Zaobserwowali podobny wzrost RRI dla matek i ojców. Nie wystąpił taki efekt, gdy rodzic lub nieznajomy po prostu trzymał dziecko. Podobnie podczas ciasnych uścisków naukowcy nie zauważyli pozytywnej zmiany w stosunku RRI. W przypadku niemowląt w wieku poniżej 4 miesięcy badacze stwierdzili, że trzymanie było tak samo dobre jak uścisk, z podobnym wzrostem RRI dla obu, co sugeruje, że młodsze niemowlęta nie rozróżniają takiego dotyku.

Jednym z zaskakujących wyników badania jest to, że wartość przytulania RRI dotyczy tylko niemowląt, które nie są obecnie zajęte płaczem. Kiedy dziecko jest zdenerwowane, badanie sugeruje, że przytulenie raczej nie przyniesie wiele dobrego.

