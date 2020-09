Czy warto przygotowywać dzieciom obiady do szkoły?

Nawet jeśli dzieci pozostają w domu, przygotowanie obiadu tak, jakbyś pakował go do szkoły, pomoże zapobiec bezmyślnemu podjadaniu i wędrowaniu non stop do kuchni. Jeśli szkoła jest odległa, przygotowanie obiadu z wyprzedzeniem może również oszczędzić pracującym rodzicom konieczności przerywania pracy w celu odgrzania dziecku posiłku. Wyznacz w weekend czas, kiedy możesz zaplanować z wyprzedzeniem tygodniowe obiady. Dzięki temu dowiesz się, jakich składników będziesz potrzebować. Możesz także stworzyć cotygodniowe menu i umieścić je na lodówce.

Planowanie obiadów do szkoły

Obiady nie muszą być skomplikowane. Powinno się po prostu skomponować cztery elementy: pokarm białkowy (taki jak mięso, jajka, masło orzechowe lub fasola) owoc lub warzywo; produkty pełnoziarniste (takie jak chleb pełnoziarnisty, krakersy pełnoziarniste, makaron lub bajgiel) oraz produkty mleczne (takie jak ser, jogurt lub mleko), które mogą również służyć jako źródło białka – powiedziała Jill Castle, dietetyk pediatryczny i twórczyni The Nourished Child, witryny internetowej poświęconej edukacji żywieniowej dla rodziców.

Wybór żywności z tych grup pomaga również zaspokoić potrzeby żywieniowe, ponieważ dzieci potrzebują białka do wzrostu i skupienia się, zdrowych węglowodanów do zachowania energii, zdrowych tłuszczów do rozwoju mózgu oraz nabiału lub innych pokarmów bogatych w wapń dla mocnych kości i zębów.

Jak przekonać dziecko do jedzenia obiadów?

Jak w każdym nowym roku szkolnym, wzbudź emocje, kupując nowe pudełko lub torbę na drugie śniadanie, nawet jeśli twoje dziecko będzie się uczyć w domu. Eksperci żywieniowi polecają pojemniki w stylu bento, które zapewniają łatwą kontrolę porcji i oddzielanie różnych produktów spożywczych i są doskonałe do wprowadzania nowych produktów lub wydzielania niewielkich ilości słodyczy.

A oto bonus: dzieci chętniej jedzą pożywne posiłki, jeśli odgrywają rolę w ich tworzeniu. Planując obiady, pozwól swoim dzieciom sugerować pomysły i robić zakupy, nawet jeśli kupujesz żywność online. Poproś ich, aby wybrali pieczywo i bułki, warzywa, owoce i pasty do smarowania. Jeśli jest taka możliwość, zabierz swoje dzieci na targ i pozwól im wybierać owoce i warzywa.

