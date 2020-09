Czy dzieci powinny jeść żelki z witaminami? Odpowiedź może zaskoczyć

Żelki z witaminami, choć nie należą do najtańszych produktów, są kolorowe i stanowią smaczną przekąskę. Pytanie tylko, czy są zdrowe i czy faktycznie spełniają swoją funkcję – uzupełniają niedobór witamin. To przyjazna forma suplementacji szczególnie w przypadku dzieci, które niechętnie łykają syropy i nie chcą lub są za małe, by przyjmować suplement w formie tabletki czy kapsułki. Za żelkami przepada większość dzieci, więc nie dziwią rozterki rodziców – skoro już chcemy dawać dzieciom takie przekąski, to niech będą to chociaż żelki z witaminami.

Co znajdziemy w ich składzie?

Zelki witaminowe to witaminy do żucia, które mają konsystencję i smak podobny do gumowatych cukierków i występują w różnych smakach, kolorach i kształtach. Są zwykle wytwarzane z żelatyny, skrobi kukurydzianej, wody, cukru i dodanych barwników. Popularne smaki to cytryna, malina, wiśnia i pomarańcza. Mogą zawierać kilka witamin i minerałów lub tylko kilka wybranych składników odżywczych, takich jakwitamina Di wapń.

Tego, jakie witaminy i minerały zawiera dany suplement, dowiemy się z opakowania.

Czy warto kupować żelki z witaminy?

Ich suplementacja ma kilka plusów:

można je kupić wszędzie,



są przyjemne w stosowaniu,



przydają się osobom, które nie jedzą pewnych pokarmów, walczą o wchłanianie niektórych składników odżywczych lub mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze,



są przyjazne także dla osób, które mają trudności w połykaniu,



to dobra alternatywa dla tych, którzy nie lubią tradycyjnych syropów i tabletek.

Wady, o których trzeba wspomnieć

Żelki z witaminami mogą więc wydawać się produktem idealnym. Niestety, nie jest to takie proste. Oto kilka czynników, które warto rozważyć:

żelki mogą zawierać cukry dodane, alkohole cukrowe lub barwniki spożywcze,



ich nadmierne spożycie może doprowadzić do nadmiaru witamin, co też ma niekorzystny wpływ na zdrowie,



uczą dzieci, że leki to cukierki lub słodycze, a to błędne rozumowanie może doprowadzić do różnych tragedii.

Czy warto jeść żelki z witaminami?

Wielu osobom mogą się przydać i poprawić stan zdrowia. Przed rozpoczęciem suplementacji należy jednak dokładnie przeczytać opakowanie, a najlepiej zrobić badania krwi i omówić temat z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, którym nie należy na własną rękę podawać suplementów diety.

Warto też pamiętać, że większość osób prowadzących zbilansowaną dietę nie musi przyjmować multiwitamin, a jedynie suplementować poszczególne witaminy i minerały.

Czytaj także:

Waga w pierwszych latach życia może wpływać na zdrowie płuc w późniejszym dzieciństwie