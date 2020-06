Puste kalorie w diecie dzieci i młodzieży. Zatrważający wynik badań

Odkrycia sugerują potrzebę dalszych badań nad tym, co jedzą dzieci i młodzież. Badanie całego dostępnego jedzenia i napojów dla dzieci i młodzieży może pomóc w opracowaniu nowych sposobów promowania zdrowszego odżywiania. Naukowcy wykorzystali dane z krajowego badania zdrowia i żywienia w latach 2007–2008 do 2015–2016, aby przeanalizować trendy żywieniowe u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat.

Puste kalorie w diecie dzieci

Analiza wykazała, że ​​we wszystkich badanych grupach wiekowych ponad 25% spożycia kalorii pochodziło z pustych kalorii, a odsetek pustych kalorii wzrastał wraz z wiekiem. Główne źródła żywności dla tych kalorii pozostały prawie takie same od 2007-2008 do 2015-2016. Jednak wraz z wiekiem źródła przestawiały się z napojów, takich jak napoje owocowe i mleko smakowe, na produkty spożywcze, takie jak pizza i słodkie produkty piekarnicze. Jeśli chodzi o napoje, starsze dzieci i nastolatki również spożywały więcej kalorii z napojów bezalkoholowych niż napojów owocowych, smakowego czy pełnego mleka.

Na podstawie swoich odkryć naukowcy sugerują kilka strategii, które można by zastosować, aby pomóc dzieciom i nastolatkom spożywać zdrowszą żywność: