Czkawka u noworodka. Zobacz, jak ją powstrzymać

Czkawka jest naturalnym zjawiskiem, które występuje, gdy pojawia się skurcz przepony, a struny głosowe szybko się zamykają. Wypychane przez zamykane struny głosowe powietrze powoduje czkawkę. Czkawka może pojawić się podczas karmienia, gdy dziecko je szybko i połyka zbyt dużo powietrza.

Jak zapobiec czkawce u niemowląt?

Należy pamiętać, że większość dzieci ma czkawkę w pierwszym roku życia i zwykle nie jest to powodem do niepokoju. Istnieje kilka sposobów, aby zatrzymać lub zapobiec czkawce u małych dzieci. Pomocne będzie robienie przerw w karmieniu i używanie smoczków. Dobrze, gdy dziecku odbije się w trakcie karmienia, na przykład podczas zmiany piersi.

Jeśli u podstaw czkawki leżą przyczyny pokarmowe, dziecku można podać płyn na kolki. Zwykle zawarte są w nim imbir, koper włoski, rumianek i cynamon, które łagodzą ból i wzdęcia brzuszka. Po podaniu płynu można delikatnie kołysać dziecko lub pocierać je po pleckach.

Czkawka u dziecka – czy muszę iść do lekarza?

Jeśli czkawka jest częsta i sprawia duży problem, warto porozmawiać z lekarzem. Zazwyczaj jednak do 12 miesiąca życia dziecka czkawka nie jest powodem do niepokoju. Większość dzieci miewa czkawki, co jest związane z nauką karmienia. Starsze dzieci można sadzać przez pół godziny po każdym karmieniu i karmić częściej, a w mniejszych ilościach.

