Czkawka noworodka może być kluczem do rozwoju mózgu

Badanie opublikowane w Clinical Neurophysiology opierało się na skanach mózgu noworodków. „Przyczyny, przez które mamy czkawkę, nie są całkowicie jasne, ale może istnieć przyczyna rozwojowa – biorąc pod uwagę, że tak często czkawka dotyka płodów i noworodków” – powiedziała główna autorka badania Kimberley Whitehead z UCL Neuroscience, Physiology & Pharmacology.

Czkawka u noworodków

Wcześniaki są szczególnie podatne na czkawkę. Zajmuje im ona aż 1 procent czasu, czyli około 15 minut dziennie. Czkawka rozpoczyna się w macicy w czasie dziewiątego tygodnia ciąży, co czyni ją jednym z najwcześniej ustalonych wzorców aktywności. W niniejszym badaniu uczestniczyło 13 noworodków na oddziale noworodkowym, u których wystąpiła czkawka. Dzieci były przedwcześnie urodzone, ale ich rozwój mógł odzwierciedlać to, co jest typowe dla ostatniego trymestru ciąży.

Aktywność mózgu rejestrowano za pomocą elektrod EEG (tzw. elektroencefalografia) umieszczonych na skórze głowy, a czujniki ruchu na tułowiach niemowląt zapewniały zapis tego, kiedy miały czkawkę.

Reakcje w korze mózgu

Naukowcy odkryli, że skurcze mięśnia przeponowego wynikające z czkawki wywołały wyraźną reakcję w korze mózgu – dwie duże fale mózgowe, a następnie trzecią pojedynczą. Ponieważ trzecia fala mózgowa jest podobna do tej wywoływanej przez hałas, mózg noworodka może być w stanie połączyć dźwięk „czkawki” z odczuciem skurczu mięśnia przepony. Naukowcy twierdzą, że postnatalne przetwarzanie sygnałów wielozmysłowych jest ważne dla rozwoju połączeń mózgowych.

„Aktywność wynikająca z czkawki może pomóc mózgowi dziecka w nauce monitorowania mięśni oddechowych, aby w końcu można było dobrowolnie kontrolować ruchy przepony w górę i w dół” – powiedział starszy autor badania, dr Lorenzo Fabrizi. „Kiedy się rodzimy, obwody przetwarzające odczucia ciała nie są w pełni rozwinięte, więc ustanowienie takich sieci jest kluczowym kamieniem milowym w rozwoju noworodków” – kontynuował.

