Ciemieniucha u niemowlaka: jak rozpoznać? Czy wymaga leczenia?

Ciemieniucha występuje nawet u ponad połowy niemowląt. Nie jest przypadłością stanowiącą poważny problem zdrowotny, ale u wielu rodziców wzbudza niepokój. Dlatego wyjaśniamy czym jest ciemieniucha i co robić gdy zauważymy na skórze głowy malucha żółte, łuszczące się płatki, które mogą świadczyć o jej wystąpieniu.

Czym jest ciemieniucha?

Ciemieniucha to forma łagodnego łojotokowego zapalenia skóry głowy pojawiającego się u niemowląt, u których gruczoły łojowe nie są jeszcze w pełni dojrzałe. Występuje najczęściej na skórze głowy jako skutek nadmiernego wydzielania łoju. Ciemieniucha nie jest efektem nieprzestrzegania zasad higieny, więc może się pojawić u maluszka nawet, jeśli rodzice prawidłowo pielęgnują jego skórę.

Przypadłość ta charakteryzuje się formą zaschniętego łoju wraz ze zrogowaciałym naskórkiem. Można ją rozpoznać, gdy na skórze głowy malucha w okolice ciemiączka widzimy żółte, łuszczące się płatki. Najczęściej występuje w okolicach ciemiączka, stąd nazwa ciemieniucha, ale może pojawić się także w innych częściach na skórze dziecka, na przykład w okolicach twarzy, za uszkami czy między fałdami skóry.

Ciemieniucha najczęściej dotyczy noworodków, ale zdarza się, że pojawia się także po raz pierwszy również około pierwszego roku życia naszej pociechy. Dzieci, które borykają się z atopowym zapaleniem skóry, mogą być bardziej narażone na pojawienie się na ich skórze ciemieniuchy.

Jak poradzić sobie z ciemieniuchą?

Aby poradzić sobie z ciemieniuchą u niemowlęcia, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i zastosować proste czynności pielęgnacyjne. Ciemieniucha wygląda nieestetycznie, ale nie boli malucha, nie jest zakaźna i nie powoduje dyskomfortu w jego funkcjonowaniu. Rodzice malucha mogą dzięki zabiegom pielęgnacyjnym złagodzić jej przebieg oraz obserwować czy ciemieniucha ustępuje w ciągu kilku tygodni lub miesięcy od jej pojawienia się.

„W przypadku pielęgnacji skóry głowy niemowlęcia z ciemieniuchą powinniśmy się skupić na natłuszczaniu jej oliwką i delikatnym myciu. Podstawą jest nawilżanie łusek, mycie i usuwanie tych, które samoistnie chcą odejść po zabiegach pielęgnacyjnych. Nie wolno zrywać łusek na siłę, zdrapywać ich, gdyż nie jest to wskazane dla delikatnej skóry dziecka. Do walki z ciemieniuchą możemy zastosować specjalne szampony dla dzieci, jak również preparaty lecznice dostępne w aptekach. Jeśli jednak po stosowanych przez kilka tygodni zabiegach domowych nie widzimy poprawy, ciemieniucha nie ustępuje, warto skonsultować dalsze postępowanie ze specjalistą” – mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Aby redukować nagromadzenie się łusek na skórze głowy dziecka i pozbyć się ciemieniuchy warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych wskazówek. Przed kąpielą malucha warto wmasować w suchą skórę głowy oliwkę przeznaczoną dla niemowląt. Rozmiękczy ona łuski i ułatwi ich delikatne wyczesywanie dedykowaną do pielęgnacji dla niemowląt, miękką szczotką. Regularnie powtarzany ten sam zabieg przed myciem dziecka, pomoże nam pozbyć się nagromadzonych łusek. Należy jednak pamiętać, aby za każdym razem po wykonaniu tej czynności umyć także szczotkę, którą wyczesywaliśmy włosy malucha.

Istotne jest również, aby nie przegrzewać dziecka, gdyż pot może sprzyjać wystąpieniu i nasilaniu się objawów ciemieniuchy. Rekomendowane jest także ograniczenie eskpozycji skóry malucha na promieniowanie UV. Pod żadnym pozorem nie wolno usuwać łusek na sucho, zrywać ich i zdrapywać, ponieważ skóra dziecka jest bardzo delikatna i łatwo ją podrażnić.

Przy dbaniu o skórę dziecka, na której pojawiła się ciemieniucha, należy uzbroić się w cierpliwość i powtarzać codzienne zabiegi pielęgnacyjne, gdyż ciemieniucha może zniknąć po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. Kluczowa w pozbyciu się ciemieniuchy u malucha jest systematyczność podejmowanych działań pielęgnacyjnych.

Czy ciemieniucha zagraża zdrowiu dziecka?

Ciemieniucha nie jest niebezpieczna dla dziecka, nie należy więc panikować, ale nie wolno również bagatelizować tego problemu. W łagodnym przebiegu nie wymaga ona leczenia i przy stosowaniu podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w postaci natłuszczania i mycia skóry głowy, ciemieniucha powinna ustąpić maksymalnie do kilku miesięcy. Jest ona dolegliwością, która może jednak sprzyjać rozwojowi na skórze małego dziecka bakterii lub grzybów, dlatego jeśli zauważymy, że realizowane przez nas przez dłuższy czas zabiegi pielęgnacyjne nie przynoszą efektów, a ciemieniucha rozprzestrzenia się na inne partie ciała czy pojawiają się na skórze zaczerwienia, obrzęki lub sączące wykwity to sygnał, że powinniśmy skontaktować się z lekarzem. W nasilonym przebiegu ciemieniuchy lub podejrzanych zmianach skórnych należy zgłosić się do lekarza, aby zdiagnozować szerzej problem i wdrożyć niezbędne leczenie.

