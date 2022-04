Kiedy iść z dzieckiem do ortodonty? Nie przegap tych objawów

Nie zwlekaj z wizytą u ortodonty aż do momentu pojawienia się wszystkich zębów stałych. Dziecko powinno pójść do ortodonty najpóźniej, gdy skończy 7 lat. To, w jaki sposób zadbasz o zgryz na tym najwcześniejszym etapie, ma ogromny wpływ, jak będą wyglądać zęby dziecka, kiedy będzie dorosłe.

Jakie objawy powinny skłonić do wizyty u ortodonty?

Koniecznie skorzystaj z pomocy ortodonty, jeśli u twojego dziecka występuje któryś z poniższych objawów:

niesymetryczne rysy twarzy,

nieprawidłowe ułożenie zębów – zęby stłoczone lub rozstawione zbyt szeroko (szpary między zębami),

wada wymowy,

oddychanie ustami lub stale otwarte usta,

nadmiernie wysunięta lub cofnięta broda,

dysfunkcja języka,

szkodliwe nawyki – ssanie palca, ogryzanie paznokci, ołówków, długopisów, zgrzytanie zębami,

przedwczesna utrata zębów mlecznych.

Aby pójść do ortodonty, nie potrzebujesz skierowania.

Dlaczego trzeba dbać o prawidłowy zgryz u dziecka?

Nieprawidłowy zgryz może być genetyczny lub nabyty. Wrodzonej wadzie nie da się zapobiec. Dotyczy to m.in. nadliczbowości zębów, szparowatości lub jedno- i obustronnych rozszczepów całkowitych i częściowych. Jednak wadom nabytym można przeciwdziałać. Dzięki profilaktyce dziecko może uniknąć takich wad zgryzu jak np. tyłozgryz, przodozgryz, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty czy zwężenie szczęki. Warto pamiętać, że proste zęby to nie tylko ozdoba. Nieprawidłowy zgryz może powodować liczne problemy:

skrzywione i zachodzące na siebie zęby trudniej wyczyścić, co prowadzi m.in. do próchnicy,

obciążone mięśnie żwaczy mogą wywoływać ból głowy i żuchwy, chrapanie, bezdech senny i nieprawidłową postawę ciała,

krzywe zęby mogą się łamać, kruszyć i pękać,

źle ustawione zęby mleczne mogą utrudnić rośnięcie zębom stałym,

nieprawidłowo ustawione zęby mleczne i stałe powodują wady wymowy,

nieleczone nieprawidłowości sprawiają, że może dojść do recesji dziąseł i ścierania się zębów.

Według danych epidemiologicznych częstość występowania wad zgryzu dotyczy 40-60 proc. populacji. Najczęstsze wady to tyłozgryz (51 proc.), zgryz krzyżowy (41 proc.), zgryz otwarty (15 proc). Oprócz tego aż 98% dzieci ma próchnicę w różnym stopniu nasilenia, co może skutkować przedwczesną utratą zębów.

