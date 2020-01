Gorączka u dziecka po szczepieniu – kiedy powinna zaniepokoić?

Sczepienia ochronne mają na celu zmniejszenie ryzyka powrotu chorób, które zostały skutecznie „poskromione” w ostatnich dziesięcioleciach przez nałożenie obowiązku szczepień. Chodzi m.in. o odrę, krztusiec oraz polio, które powodowały zgony maluchów i stawały się przyczyną poważnych powikłań. Niestety po szczepieniu może pojawić się tzw. odczyn poszczepienny, który obejmuje zarówno ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, jak i stan podgorączkowy oraz gorączkę.

Szczepienia u dzieci – jak się do nich przygotować?

Noworodek szczepiony jest już w pierwszych dobach swojego życia. Później następują kolejne sczepienia, które są wyjątkowo stresujące dla większości rodziców. Ma to związek nie tylko z problemem, jaki sprawia wybór odpowiedniej szczepionki (można zaszczepić dziecko szczepionkami darmowymi i płatnymi), ale także to, jak maluch na nią zareaguje. U większości dzieci nie występują żadne dolegliwości po szczepieniach, jednak może się zdarzyć, że nawet po bezproblemowym podaniu kilku szczepionek dziecko zagorączkuje lub wystąpią u niego inne, niepokojące objawy.

Przed szczepieniem warto poradzić się pediatry w kwestii wyboru szczepionki oraz dopytać, jakie może ona powodować skutki uboczne. Ważne: pojawiające się w mediach (zwłaszcza w Internecie) informacje na temat wyjątkowej szkodliwości szczepionek oraz tego, że powodują one autyzm, nie mają żadnego potwierdzenia naukowego, a nieszczepienie zdrowych dzieci prowadzi do powrotu bardzo groźnych chorób, które zagrażają nie tylko maluchom, które nie otrzymały szczepionki. Dowodem na to jest zwiększenie się liczby przypadków odry, która powoduje poważne powikłania zdrowotne.

Jeszcze przed szczepieniem warto uzupełnić domową apteczkę i kupić lek przeciwgorączkowy, który będzie dopasowany do wieku dziecka, a także środki łagodzące ból i obrzęk w miejscu wkłucia. Będąc gotowym na ewentualne problemy, można uniknąć nocnych wizyt w aptece, które dodatkowo podnoszą poziom stresu rodziców oraz dziecka.

Ważne: rodzic ma prawo do rzetelnej informacji na temat szczepienia. Ma także prawo przełożyć jego termin, gdy podejrzewa, że jego dziecko mogło zarazić się np. chorobą wirusową, bo miało kontakt z chorym członkiem rodziny. Zachowanie środków ostrożności pomaga uchronić dziecko przed odczynem poszczepiennym i nadmiernym obciążeniem układu immunologicznego w sytuacji, gdy szczepionka podana zostanie maluchowi, u którego rozwija się infekcja.

Gorączka poszczepienna – kiedy występuje i czy jest niebezpieczna?

Szczepionka wprowadza do organizmu dziecka drobnoustroje, na które mają zostać wytworzone przeciwciała odpornościowe. Z tego względu normalną reakcją organizmu jest aktywowanie mechanizmów obronnych, do których zaliczany jest stan podgorączkowy oraz gorączka. Gorączka po szczepieniu częściej dotyczy niemowląt niż starszych dzieci, jednak jest to kwestia indywidualna, bo niektóre dzieci nigdy nie gorączkują po szczepieniach, a inne reagują w ten sposób za każdym razem.

W większości przypadków gorączka lub stan podgorączkowy po szczepieniu nie są niebezpieczne i mijają w ciągu kilku, kilkunastu godzin; rzadko utrzymują się przez kilka dni. Podwyższenie temperatury ciała staje się niepokojące, kiedy jest problem z jej zbiciem za pomocą leków przeciwgorączkowych (temperatura stale rośnie lub szybko się podnosi po podaniu leku) oraz gdy pojawiają się dodatkowe objawy np.:

wyjątkowe pobudzenie lub apatia u dziecka,



nieprzerwany płacz,



objawy mogące wskazywać na pojawienie się reakcji alergicznej np. duszności, wysypka, nadmierne zaczerwienie skóry nie tylko w miejscu podania szczepionki,

zaburzenia świadomości,

drgawki gorączkowe,



nienaturalne zachowanie dziecka.

W przypadku pojawienia powyższych objawów i innych nietypowych dolegliwości należy jak najszybciej skontaktować się z pediatrą lub wezwać pogotowie.

