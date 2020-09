Szczepienie przeciw HPV chroni tylko przed rakiem szyjki macicy? Nie!

Choć rak szyjki macicy to nowotwór, którego rozwój da się wykryć jeszcze w stadium przedrakowym, co daje niemal stuprocentową szansę wyleczenia, to jednak z różnych powodów, każdego roku bardzo wiele kobiet w naszym kraju umiera z jego powodu. Można by tego uniknąć – nie tylko dzięki regularnie wykonywanej przez kobiety cytologii.

– Szczepienie młodych dziewcząt i chłopców przeciwko wirusowi HPV, pozwoliłoby na całkowite usunięcie tego nowotworu z ludzkiej populacji. Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego to jednak nie tylko ochrona przed rakiem szyjki macicy, ale również przed nowotworami głowy i szyi, odbytu i innymi – podkreśla dr hab. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Takie szczepienia powszechnie stosuje się już u dziewcząt i chłopców w kilku krajach (m.in. w Australii), przede wszystkim dlatego, że wirus HPV może być przenoszony przez obie płcie. Dzięki temu, zaszczepione osoby nie zakażają więc swoich partnerów seksualnych.

Nowotwory ginekologiczne

Specjalistka przy okazji zwraca uwagę na fakt, że wbrew pozorom, to wcale nie rak szyjki macicy jest najczęściej występującym nowotworem„ginekologicznym” w naszym kraju, choć to właśnie o nim najczęściej wspominają media.

– Dane epidemiologiczne wskazują jasno, że najczęściej występującym nowotworem z tej grupy jest rak trzonu macicy, który najczęściej występuje u kobiet po menopauzie. Daje on zresztą bardzo szybko spektakularne objawy, które trudno przeoczyć, dlatego kobiety szybko udają się po pomoc do lekarza. Na szczęście leczenie tego nowotworu jest bardzo skuteczne (wskaźniki przeżyć sięgają 80 proc.) – informuje dr hab. Joanna Didkowska.

Dodajmy, że typowe objawy raka trzonu macicy mają najczęściej charakter nieregularnych i obfitych ropnych upławów, krwawień i plamień, a także bólów podbrzusza.

Vik, zdrowie.pap.pl

