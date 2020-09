Nowotwór nie zawsze można łatwo rozpoznać. Jednak te objawy bywają typowe

Przede wszystkim należy ograniczyć czynniki ryzyka i przechodzić odpowiednie badania przesiewowe w kierunku raka. Większość z nich jest specyficzna dla określonych grup wiekowych, a lekarz pierwszego kontaktu będzie wiedział, jakie badania przesiewowe wykonać w zależności od wieku.

Niektóre czynniki ryzyka raka (na przykład palenie, nadużywanie alkoholu, nadmierna ekspozycja na słońce, genetyka) powinny być sygnałem dla osób na nie narażonych i motywować do częstych badań profilaktycznych. Najlepszym sposobem walki z rakiem jest zapobieganie (eliminacja lub zmniejszanie czynników ryzyka) i wczesne wykrywanie. W związku z tym należy wiedzieć, które objawy mogą wskazywać na raka i nie ignorować objawów ostrzegawczych. Mogą prowadzić do wczesnej diagnozy i dużego prawdopodobieństwa do wyleczenia.

Typowe objawy, które mogą wystąpić w przypadku raka, to:

Uporczywy kaszel lub zabarwiona krwią ślina Objawy te zwykle oznaczają proste infekcje, takie jak zapalenie oskrzeli lub zapalenie zatok. Mogą to być objawy raka płuc lub raka głowy i szyi. Każdy z dokuczliwym kaszlem trwającym dłużej niż miesiąc lub z krwią w wykrztuszonym śluzie powinien udać się do lekarza.



Zmiana nawyków jelitowych Większość zmian w rytmie wypróżniania jest związana z dietą i przyjmowaniem płynów. Lekarze czasami wiążą cienkie stolce z rakiem okrężnicy. Czasami rak powoduje ciągłą biegunkę. Niektóre osoby z rakiem odczuwają potrzebę wypróżnienia, mimo że już to zrobiły. Jeśli którakolwiek z tych nieprawidłowych dolegliwości jelitowych trwa dłużej niż kilka dni, wymaga oceny. Każda znacząca zmiana w nawykach jelit, której nie można łatwo wyjaśnić zmianami w diecie, może być związana z rakiem i musi zostać oceniona przez lekarza.



Krew w stolcu

Lekarz zawsze powinien zbadać krew w kale.



Hemoroidy często powodują krwawienie z odbytu, ale ponieważ hemoroidy są one powszechne, mogą być mylone z rakiem. Dlatego nawet jeśli masz hemoroidy, powinieneś poprosić lekarza o zbadanie całego przewodu pokarmowego, gdy masz krew w wypróżnieniach.



W przypadku niektórych osób badania rentgenowskie mogą wystarczyć do wyjaśnienia diagnozy.



Zwykle zaleca się wykonanie kolonoskopii. Rutynowa kolonoskopia, nawet bez objawów, jest zalecana po 50 roku życia.



Czasami, gdy źródło krwawienia jest całkowicie jasne (na przykład nawracające wrzody), badania te mogą nie być potrzebne.

Niewyjaśniona niedokrwistość (mała liczba krwinek)

Niedokrwistość to stan, w którym ludzie mają mniejszą niż oczekiwana liczba czerwonych krwinek we krwi. Należy zawsze ją badać.



Istnieje wiele rodzajów anemii, ale utrata krwi prawie zawsze powoduje niedokrwistość z niedoboru żelaza. O ile nie ma oczywistego źródła ciągłej utraty krwi, tę niedokrwistość należy wyjaśnić.



Wiele nowotworów może powodować anemię, ale raki jelita najczęściej powodują niedokrwistość z niedoboru żelaza. Ocena powinna obejmować badania endoskopowe lub rentgenowskie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Guz piersi lub wydzielina z piersi

Większość guzków piersi to zmiany nienowotworowe, takie jak gruczolakowłókniaki lub cysty. Ale wszystkie guzki piersi muszą być dokładnie zbadane pod kątem możliwości raka piersi.



Negatywny wynik mammografii zwykle nie wystarcza do oceny guza piersi. Twój lekarz musi określić odpowiednie badanie rentgenowskie, które może obejmować MRI lub USG piersi.



Generalnie rozpoznanie wymaga aspiracji igłowej lub biopsji (niewielka próbka tkanki).



Wyładowanie z piersi jest powszechne, ale niektóre formy wydzieliny mogą być oznakami raka. Jeśli wydzielina jest krwawa lub pochodzi tylko z jednego sutka, zaleca się dalszą ocenę.



Zaleca się kobietom przeprowadzanie comiesięcznych samodzielnych badań piersi.

Guzki w jądrach

Większość mężczyzn (90%) z rakiem jądra ma bezbolesny lub niewygodny guzek na jądrze.



Niektórzy mężczyźni mają powiększone jądro.



Inne stany, takie jak infekcje i obrzęk żył, również mogą powodować zmiany w jądrach, ale każdy guzek powinien zostać oceniony.



Mężczyznom zaleca się przeprowadzanie comiesięcznych samodzielnych badań jąder.

Zmiana w oddawaniu moczu

Objawy ze strony układu moczowego mogą obejmować częste oddawanie moczu, małe ilości moczu i powolny przepływ moczu lub ogólną zmianę w czynności pęcherza.



Większość mężczyzn cierpi na nieszkodliwy przerost prostaty wraz z wiekiem i często ma te objawy ze strony układu moczowego.



Te objawy mogą również sygnalizować raka prostaty.



Objawy te mogą być spowodowane infekcjami dróg moczowych (zwykle u kobiet) lub przerostem gruczołu krokowego u mężczyzn.



Jeśli podejrzewa się raka, może być konieczna biopsja prostaty.



Rak pęcherza i guzy miednicy mogą również powodować podrażnienie pęcherza i częste oddawanie moczu.

Czytaj także:

Zidentyfikowano 568 genów, które mogą wywołać raka