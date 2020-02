Szumowski: Poprosiłem o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE ws. koronawirusa

– Nie ma na razie żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. On się jednak wcześniej czy później u nas pojawi – powtórzył po raz kolejny minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaapelował do wszystkich przybywających z Włoch oraz Chin, którzy mają objawy zakażenia, aby informowali sanepid i udali się do oddziału zakaźnego. – Decyzją Rady Ministrów i premiera wysyłam list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie – powiedział szef resortu zdrowia zwracając się jednocześnie z prośbą, aby nie wykorzystywać politycznie sytuacji koronawirusa.

Z kolei Michał Dworczyk przekazał, że od jutra każdy wjeżdżający do Polski będzie otrzymywał smsy z informacją jak postępować, gdyby miał objawy zarażenia. – Procedury od rana są wprowadzane. Jeśli są jakieś problemy, można zwrócić się do Głównego Inspektora Sanitarnego z pytaniami. Mam informacje od szefa GIS, że na wszystkich lotniskach są weryfikacje i odbywa się sprawdzanie temperatur – powiedział szef KPRM pytany o wytyczne dla polskich lotnisk.

Czytaj także:

Nitras wrócił z Włoch i pyta o maseczki. Szumowski: Nie wiedziałem, że poseł skończył medycynę