Koronawirus. Andrzej Duda zaapelował o specjalne posiedzenie Sejmu

– Odebrałem od premiera i ministra zdrowia informacje, jaki jest w Polsce stan przygotowań i jaka jest wiedza o stanie europejskim. Nie ma w naszym kraju obecnie żadnego wykrytego przypadku zachorowania na koronawirusa – powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej. Prezydent przyznał, że należy się jednak spodziewać, że prędzej czy później w Polsce pojawi się przypadek zakażenia koronawirusem.

Andrzej Duda podkreślił, że podróżni przylatujący z krajów, w których już wykryto koronawirusa, są badani już na lotniskach. – Będą wdrażane procedury informacyjne dla obywateli na temat pierwszych objawów i tego co wówczas robić. Rozróżnienie od zwyczajnej grypy od zachorowania od koronawirusa jest stosunkowo proste. Taką informacje otrzymałem od ministra zdrowia – zaznaczyła głowa państwa.

Prezydent poinformował również, że wrócił się do marszałek Sejmu o zwołanie specjalnego otwartego posiedzenia Sejmu, aby udzielić informacji, jaka jest sytuacja na temat epidemii koronawirusa i aby poinformować jakie działania zostały podjęte, aby ochronić Polaków. – Jest potrzebna zmiana w przepisach, która ułatwi walkę z koronawirusem np. braku limitowania świadczeń. Społeczeństwu należy się otwarta debata. Będzie można zadawać pytania. To dziś jest potrzebne, po to, aby uspokoić społeczeństwo – podsumował Andrzej Duda.

