Koronawirus już w 68 krajach świata. Najnowsze dane dot. liczby zakażeń

Do tej pory koronawirus dotarł do 68 krajów świata, w tym 26 z Europy. Obecność wirusa zdiagnozowano u 89219 osób. Najwięcej przypadków wywołanej przez niego choroby COVID-19 odnotowano w Chinach - 80026, a także w Korei Południowej - 4212, we Włoszech - 1701 oraz Iranie - 978. Łącznie w wyniku powikłań zmarło 3057 osób, z czego 2912 w Chinach, 54 w Iranie, 41 we Włoszech i 26 w Korei Południowej. Są też i dobre wieści - udało się wyleczyć 45205 osób.

Pierwsze przypadki zakażenia odnotowano u dwóch kobiet z Indonezji. 64-latka i 31-latka miały kontakt z zakażonym obywatelem Japonii. Również w Belgii jest kolejna - trzecia osoba zakażona koronawirusem. Minister zdrowia regionalnego rządu w Brukseli poinformował, że mężczyzna wrócił niedawno z Mediolanu, miał objawy przeziębienia i zgłosił się do szpitala. Przypadki koronawirusa odnotowano także w trzecim departamencie we Francji - w Morbihan w północno-wschodniej części kraju zakażonych jest dziewięć osób. Pierwszy przypadek koronawirusa w Andorze. Zakaził się 20-latek, który w ostatnim czasie odwiedził Mediolan. Koronawirus nadal nie dotarł do Polski. Minister zdrowia przekazał w Sejmie, że hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej a 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

Tymczasem WHO przekazało, że po chwilowym spadku zakażeń w prowincji Hubei, gdzie znajduje się miasto Wuhan, zalążek światowej epidemii koronawirusa, drugi dzień z rzędu odnotowano większą liczbę pacjentów z koronawirusem. Z najnowszych informacji wynika, że zakażonych jest 202 nowych pacjentów, z czego 196 pochodzi z Hubei. Wszystkie 42 zgony odnotowano właśnie w tym regionie Chin. Ogólna liczba nowych zakażeń w Wuhanie i Hubei pozostaje jednak na zdecydowanie niższym poziomie niż jeszcze kilka dni temu. W związku z tym planowane jest zamknięcie prowizorycznego szpitala, który powstał w regionie w szczycie epidemii.

