Ekran smartfona jest siedliskiem zarazków. Jak często czyścić telefon?

W dzisiejszych czasach właściwie nie rozstajemy się ze smartfonem. To niewielkie urządzenie zastępuje nam telefon, kalendarz i komputer – z jego pomocą możemy mieć nieustanny kontakt ze światem, znajomymi, współpracownikami. Telefon gwarantuje nam też niekończącą się rozrywkę – w dowolnym miejscu możemy obejrzeć na nim film, odsłuchać ciekawą prelekcję, zagrać w grę, napisać do znajomych. Nic dziwnego, że ciągle sięgamy po nasze smartfony. Towarzyszą nam zawsze, gdy się nudzimy – w kolejce u lekarza czy na poczcie, w autobusie, podczas rodzinnego przyjęcia, a także... w toalecie. Kiedyś czytało się gazetę, siedząc na sedesie, dziś trzymamy w dłoni telefon i przeglądamy najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Dotykamy ekranu brudnymi palcami i odkładamy telefon w różnych, mało sterylnych miejscach – ląduje na ziemi, na blacie, w torebce czy w kieszeni. Dotykają go także inne osoby. Wystarczy mieć odrobinę wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę z tego, że zwykły smartfon jest siedliskiem zarazków.

Eksperci apelują o zachowanie higieny szczególnie teraz, gdy świat zmaga się z koronawirusem.

Zarazki na ekranie... dobre czy złe?

Wszystko, czego dotykamy, jest pokryte bakteriami. My sami również. Nie dziwi więc, że ekrany naszych telefonów są siedliskiem zarazków, nawet bakterii kałowych. Teoretycznie wszystkie te drobnoustroje nie stwarzają dla nas zagrożenia – nieustannie się z nimi stykamy. Niewiele jednak potrzeba, żeby doszło do szkodliwego zakażenia. Ogromne znaczenie ma nasza higiena i styl życia. Jeśli jednocześnie bawimy się telefonem i jemy, zwiększamy ryzyko zakażenia. Jeśli zabieramy ze sobą telefon do toalety i trzymamy go blisko muszli, również.

Chorobotwórcze zarazki – w tym te, które powodują zatrucia pokarmowe, przeziębienia i inne infekcje – mogą wywoływać chorobę, jeśli tylko dostaną się do organizmu. – Zakładając, że nie masz otwartych ran na dłoniach, nie ma znaczenia, jak brudne się staną, jeśli je dobrze umyjesz mydłem i wodą przed jedzeniem – mówił w rozmowie z TIME Philip Tierno, profesor kliniczny mikrobiologii z Langone School of Medicine w New York University i dodaje: – Ale jeśli po umyciu bierzesz do ręki telefon (ten sam, który trzymałeś w sklepie w sklepie spożywczym, gdy kupowałeś surowe mięso) narażasz się na niebezpieczeństwo.

Im więcej osób oprócz nas dotyka jakiejś powierzchni, tym większe szanse na zakażenie.

Jak często należy czyścić telefon?

To zależy od tego, gdzie byłeś i jak bardzo dbasz o higienę. Jeśli nigdy nie korzystasz z telefonu podczas jedzenia, nie musisz być tak sumienny w kwestii czyszczenia urządzenia. Ale jeśli masz tendencję do korzystania z telefonu przez cały czas (w tym podczas posiłków), codzienne czyszczenie za pomocą środka dezynfekującego jest dobrym pomysłem. – Czyszczę mój dwa razy dziennie, raz rano i raz wieczorem – mówi Tierno.

Regularne czyszczenie może być szczególnie korzystne, jeśli używasz gumowej obudowy telefonu; bakterie mają tendencję do łatwiejszego trzymania się tego materiału niż do metalowych, szklanych lub twardych elementów telefonu, mówi ekspert.

Jak czyścić ekran telefonu?

Przede wszystkim należy go wyłączyć i podczas mycia trzeba uważać, żeby nie zamoczyć portu ładowania oraz innych otworów. Nie należy również spryskiwać środkiem dezynfekującym bezpośrednio na urządzenie. Zamiast tego spryskaj go czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem lub użyj wstępnie oczyszczonej ściereczki dezynfekcyjnej.