NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z czwartku 5 marca

7:21 Reuters: Japoński minister ds. igrzysk olimpijskich wydał oświadczenie, w którym przekazał, że przełożenie terminu igrzysk olimpijskich w Tokio na chwilę obecną nie jest planowane. Seiko Hashimoto podkreslił, że nie słyszał o żadnych głosach osób, które chcą odebrać Japonii prawo do ich zorganizowania 7:15 W Polsce odnotowano do tej pory jeden przypadek koronawirusa - chodzi o pacjenta z Zielonej Góry, który przyjechał do Polski z Niemiec



Żona pierwszego pacjenta z koronawirusem w Polsce zabrała głos 7:12 BBC: Władze Hongkongu poprosiły mieszkańców o to, by nie całowali swoich psów i ktoów po tym, jak odnotowano pierwszy przypadek psa z koronawirusem. Jego test był jednak "słabo dodatni", a część ekspertów ma wątpliwości, czy faktycznie pies rasy szpic miał koronawirusa



Światowa Organizacja Zdrowia WHO i AFCD podkreślają, że nie ma żadnych dowodów na to, że zwierzęta takie jak koty i psy mogą być zainfekowane wirusem 7:08 Jest pierwszy przypadek śmiertelny w USA, poza Waszyngtonem - to starsza osoba, która cierpiała również na inne schorzenia - z hrabstwa Placer w północnej Kalifornii 7:01 Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek, że po trzech spadkowych dniach dobowa liczba zakażeń w Chinach znowu zaczęła rosnąć - w środę 4 marca potwierdzono 139 przypadków, dzie wcześniej było ich 114. Większość pacjentów pochodzi z Wuhan. Spadła natomiast liczba zgonów - w ciągu ostatniej doby odnotowano ich o 7 mniej

Koronawirus. Szumowski apeluje o rozsądek. „Jeśli ktoś ma objawy, ale nie był za granicą, to na 99 proc. grypa”